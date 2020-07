Residencias de ancianos: no hay ni santos ni inocentes

Han pasado 115 días desde la declaración del estado de alarma. 115 días después el Gobierno no tiene un informe oficial, dictamen oficial ni conocimiento oficial de qué ha ocurrido en las residencias de mayores donde han muerto, al menos, 20.000 personas.

115 días más tarde, tal y como hoy ha destapado hoy la SER, una autonomía ni siquiera ha remitido datos y Sanidad no ha recibido más que reportes ocasionales de 3 de ellas. Sanidad no tiene informe alguno como admitía hoy María Jesús Montero en el Consejo de Ministros. 20.000 fallecidos después no hay informe oficial porque tampoco están sirviendo información oficial algunas de las autonomías.

No hay ni santos ni inocentes en todo esto. 'Ni santos' porque algunas de las autonomías que más lealtad han pedido al Gobierno están siendo absolutamente cicateras y desleales. No han remitido datos, insisto, 115 días después. Hay al menos una y tres lo han hecho ocasionalmente. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decía que "hemos incluso contado de más y hemos sido transparentes". ¿Dar mala información de más significa dar buena información?

En fin, no hay ni santos en todo esto y no hay inocentes porque el Gobierno ha jugado a dar patadas al balón hacia adelante, desde Fernando Simón cuando anunciaba que ese informe sobre residencias de ancianos era inminente e importante, hasta el propio presidente Sánchez y la propia portavoz hoy.

Y mientras se sigue haciendo esperar 23.000, 27.000 o 32.000 muertos después todavía no tenemos un dato fiable de lo que ha pasado en las residencias de ancianos.

Lo que les estamos contando hoy es un doble escándalo. Lo es técnico, porque sin esa información no se puede hacer diagnóstico fiable y no podemos diagnosticar en qué hemos fallado, pero lo es también político, porque en esa falta de lealtad, un partidismo, un recorte y un regate en corto absolutamente intolerable que impide tener respuestas para mañana, para cuando haya que prever un posible rebrote.

115 días después y 28.392 muertos más tarde seguimos a ciegas sobre lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos. No hay santos ni inocentes, pero hay culpables y culpables más culpables que otros porque hay administraciones que siguen jugando a ocultar, tapar y despistar con la información, ¿verdad?