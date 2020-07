La alcaldesa de Viveiro (Lugo) defiende aplazar las elecciones porque "no es una situación normal"

Segundo día de confinamiento en la comarca de A Mariña, en Lugo, con la vista puesta en las elecciones del domingo. Algunos alcaldes de la zona están pidiendo directamente que se aplace la cita electoral.

En Viveiro, su alcaldesa, María Loureiro, incidía en la necesidad de no "alarmar, pero sí prevenir" ante el rebrote que se da en la comarca y apuntillaba que sería "bueno aplazar" las elecciones de este domingo.

La alcaldesa considera que "no es una situación normal" y que la preocupación es "generalizada". Además, señala que la fiesta de la democracia, en la que todo el mundo tiene el derecho a participar, no se va a poder celebrar en todas sus posibilidades porque habrá gente que no pueda ir a votar por ser positivo en coronavirus.

A todo ello se suma la gente que tampoco iría a votar "porque tiene miedo", según explica Mariola Loureiro en referencia a lo que algunos vecinos le dicen por la calle.



En último lugar, Loureiro señalaba que tras la reunión el domingo con el consejero de Sanidad, en la que informó a los alcaldes de la zona del confinamiento de la comarca, estos reclamaron "datos reales" ya que se estaban enterando de la situación "a través de los medios.