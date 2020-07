Fran Perea: "Es bueno que te den confianza para hacer cosas diferentes"

¿Qué tienen en común actores como Javier Cámara, Álvaro Morte, que acaba de estrenar ‘The head’, una serie internacional de misterio, Juan Diego Botto, un asesino a sueldo en la serie ‘Buena conducta’ o Fran Perea que protagoniza la serie ‘Kosta (The paradise)’, ¿un thriller que relata la investigación policial de una serie de crímenes entre la comunidad finlandesa que vive en la Costa del Sol? Son actores marca España. ‘Kosta, The Paradise’ es una serie mitad española, mitad finlandesa que acaba de estrenarse en Orange Tv donde Fran Perea da vida a Andrés Villanueva, un policía que no pasa por su mejor momento. “Mediapro tiene un departamento internacional importante. Empiezan a trabajar en proyectos que no sean locales y llegan a esta comunidad de 15.000 finlandeses en la Costa del Sol”, nos dice el actor. La trama de la serie, coproducida por Mediapro Studio, YLE y la productora MRP, gira en torno a una serie de crímenes que tienen lugar dentro de la mayor comunidad de residentes fineses fuera de su país situada en Fuengirola. El actor malagueño llega a la serie gracias al vínculo de “Los Serrano”, una serie que “triunfó en versión original en Finlandia porque, aunque hablamos ahora del éxito de la ficción española en otros países, esta serie fue pionera”, nos dice Fran Perea.

‘Kosta’ es un thriller “nordic noir”, un ejemplo de ese género negro nórdico que tanto triunfa. Para Fran Perea esta serie ha supuesto su vuelta a la pequeña pantalla, un trabajo muy alejado a lo que nos tenía acostumbrados. “Es bueno que te den confianza para hacer cosas diferentes. Y en cuanto leí el guion sabía que era algo distinto. Quizá he trabajado menos en televisión por no hacer siempre cosas iguales”. Un trabajo rodado en inglés pero “que nos permitió crear un ambiente muy particular porque ninguno trabajamos en nuestra lengua materna”, nos dice el actor y cantante. La serie en España ya se puede ver en Orange Tv tras triunfar en Finlandia donde alcanzó cotas de audiencia del 40% de share.