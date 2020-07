Carlos Boyero, sobre Ennio Morricone: "Escucho la banda sonora de 'La Misión' y me toca el corazón"

Carlos Boyero se ha asomado un miércoles más a ‘La Ventana del Cine’, en este caso para comentar un tema por el que ha sido protagonista esta semana. Un texto escrito suyo ha caído en las pruebas de acceso a la Universidad en Cataluña. Se trata de su crítica sobre la última película de Bayona, ‘Un monstruo viene a verme’, que escribió para El País.

Fruto del temor esta vez de muchos de los estudiantes que se examinan estos días para acceder a la Universidad en Cataluña, Boyero ya había invadido el terreno académico en otras ocasiones: “recuerdo que hace muchos años me contaron que salía en los textos de algunos colegios”.

A Boyero le hemos contado en ‘La Ventana’ las sensaciones de uno de los alumnos que ayer se examinó y tuvo que analizar su texto, a lo que él ha contestado: “Celebro que ese crío que no me conocía, me haya descubierto gratamente”.

Boyero, sobre Ennio Morricone: “Ha muerto uno de los grandes compositores, pero de verdad”

Este lunes fallecía en Roma a los 91 años Ennio Morricone, uno de los mejores compositores de bandas sonoras de la historia. Una noticia que ha conmocionado a Carlos Boyero, tal y como nos ha contado hoy en ‘La Ventana del Cine’: “Ha muerto uno de los grandes compositores, pero de verdad (…) Escucho la banda sonora de ‘La Misión’ y me toca el corazón, porque es grandiosa”.

El compositor italiano deja una huella imborrable en la historia del cine, con más de 500 melodías. “Tienes más bandas sonoras que me gustan mucho, como la de ‘Los Intocables’, pero no las destacaría como las mejores de Morricone”, se ha explicado Boyero, que se decanta por las creaciones que Morricone dedicó a ‘Érase una vez en América’ y ‘Hasta que llegó su hora’.

Linklater regresa con su ‘cine sofisticado’

Carlos Boyero ha aprovechado su visita a ‘La Ventana’ para comentar también la última película de Richard Linklater. “Soy poco Linklater, y aquí veo las características de siempre de este director, todo muy sofisticado”, son sus impresiones tras visionar ‘Dónde estás, Bernadette’.

La película narra la historia de una mujer de Seattle que aparentemente lo tiene todo: una hija brillante y un marido que la adora, pero cuando desaparece sin dejar rastro, su familia inicia una búsqueda para intentar encontrarla. “Con los personajes o conectas con ellos o los ves con un poco de distancia, y en esta película me son un poco indiferente”, se ha manifestado Boyero sobre el último filme de Linklater.

El sector cinematográfico, duramente golpeado por la pandemia

El sector cinematográfico no augura una gran campaña. Aunque las salas de exhibición empiezan a reabrir en esta ‘nueva normalidad’, los datos de asistencia no son muy alentadores. A lo que Carlos Boyero arroja un poco de esperanza: “las grandes cadenas de la exhibición siguen cerradas, y se están estrenando películas cuyo interés para el gran público es limitado”. Asegura que es fundamental que las majors estrenen películas que espera la gente y también confía “en que a la gente no se le hayan quitado las ganas de ir al cine y que se ofrezca una cartelera apetecible”.