Esta tarde en 'La Ventana' hemos estrenado una sección llamada #AbroHilo, una especie de cadena de mensajes e historias que se irán desarrollando a lo largo de este espacio. Son historias protagonizadas por gente anónima que forman un hilo en el Twitter de 'La Ventana'.

A lo largo de este verano vamos a hablar de cultura, de ecología, temas sociales... Pero es evidente que la pandemia del COVID nos ha marcado, es el tema del año y lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Así que hoy nos apetecía hacer una especie de homenaje a todas esas relaciones casuales que han ido surgiendo en la pandemia y en la distancia, historias cruzadas. Son historias aparentemente pequeñas pero que en su conjunto ponen de manifiesto la importancia de las relaciones humanas durante esta crisis sanitaria.

El dibujo que llegó a Argentina

El punto de partida de hoy es algo tan sencillo como un dibujo, una acuarela pintada por una artista valenciana que se pasó la pandemia dibujando a sanitarios que veía en la prensa, hasta que un día se encontró con la imagen de una mujer anciana argentina que le conmovió. Nos cuenta su historia Laura Piñero y la puedes escuchar aquí:

El saxofón que volvió a sonar en Lavapiés

Los vecinos se han convertido estos meses en un músculo fundamental para sobrellevar el encierro y en muchos casos se han establecido relaciones posteriores muy interesantes. Miguel es músico, profesor de música en un colegio y un día -durante el confinamiento- decidió salir a su ventana y tocar el saxofón para animar a sus vecinos. Realmente esto no lo hizo porque sentía una necesidad, él no se atrevía y fue su vecina Lucía quien le convenció: "Alguien nos sopló que Miguel tocaba el saxo peor lo tenía muy escondido. Entonces en los aplausos un día le increpé y le dije: «oye Miguel, que me han soplado que tocas el saxo». Nos dijo de forma tímida que sí y un día nos regala un concierto a mediodía", cuenta Lucía.

Lucía no fue la única vecina que se asomó a escuchar a Miguel; otro vecino, Ángel, se emocionó la primera vez que oyó el sonido del saxofón y pensó que se trataba de una grabación: "La sorpresa de estar triste y aburrido en casa y que apareciera un sonido de saxo -yo pensaba que estaba grabado-. De pronto me asomo al balcón y me veo en una ventana a Miguel -que yo no sabía ni cómo se llamaba- y al tercer tema tocó 'Over the Rainbow' y para mi esa canción es una de mis favoritas de mi vida. En el estado en el que yo estaba, y me escucho 'Over the Rainbow' de esa manera tan poética asomado a una ventana y tocando el saxo con gente que pasaba y se paraba... ¡Fue maravilloso!".

Este martes los vecinos de Miguel decidieron juntarse para celebrar San Fermín en Madrid con un concierto de Miguel. Porque ahora estos vecinos quedan habitualmente. Nos cuentan que se han convertido en una pequeña familia: tienen un grupo de WhatsApp y sus números de teléfono se los pasaron "a voz en grito" asomados a sus ventanas y balcones.

¿Tienes sal?

Muchas de las relaciones de vecinos se han canalizado gracias a una popular aplicación que existe desde hace mucho tiempo pero que en estos meses ha sido todo un éxito porque conecta a vecinos de distintos barrios de España. Se llama '¿Tienes sal?', es una cadena de mensajes infinita: Para quedar a tomar algo, compra y venta de cosas de segunda mano, gente resolviendo dudas sobre aspectos de su calle... Durante la pandemia había gente organizándose para compartir actividades online y muchos ciudadanos ofreciéndose para pedir o dar ayuda. Un ejemplo, la historia de Melisa que puedes escuchar aquí:

En 'La Ventana' también hemos hablado con Sonia Alonso, cofundadora de la app que nos ha contado cómo nacieron en el año 2018 en Madrid, después continuaron en Barcelona y Valencia importando el modelo de una aplicación similar que la propia Sonia había conocido cuando estuvo viviendo en Alemania.

Durante el confinamiento han visto un impulso en la aplicación porque la gente necesitaba y ofrecía más ayuda vecinal. También se han encontrado con una brecha digital; veían que había más gente que quería ayudar que la que lo necesitaba porque la gente mayor no está en este tipo de aplicaciones por lo que han colaborado con distintas ONG para poder poner en contacto a la gente que ofrecía su ayuda a través de la aplicación.

La azotea que generó empleo

Terminamos conociendo la historia de varios vecinos que se juntaron en la pandemia, se conocieron y han terminado trabajando juntos. En su azotea, con ellos, ha estado Laura Piñero; aquí puedes escuchar su historia:

Y la semana que viene...

El próximo jueves hablamos de otro tema que a muchos nos tiene muy preocupados: el cambio climático. Si quieren participar en esta nueva cadena de historias están más que invitados. ¿Han tenido alguna idea original para reciclar? ¿Se han concienciado hace poco pero han pasado directamente al activismo? Lo que sea, nuestro correo estará todo el verano abierto: abrohilo@cadenaser.com