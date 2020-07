Virginia Torrecilla: "Estoy muy positiva, sé que voy a salir"

Virginia Torrecilla, jugadora del Atlético de Madrid e internacional con la selección española, sorprendió a todos el 21 de mayo anunciando que había sido operada de un tumor en la cabeza. Ha pasado por El Larguero para contar su experiencia y cómo disfruta ahora del fútbol desde el otro lado.

“Me ha cambiado mucho el nivel de vida, nunca hubiese pensado que a mi me pudiese pasar esto. Es algo con lo que tienes que convivir y eso me ha hecho aprender que la vida es el ahora, no el futuro”, afirmaba la jugadora. La difícil situación le ha obligado a sacar fuerzas de dónde no las hay: “me he sorprendido a mi misma y a mi gente más cercana, estoy muy positiva, se que voy a salir”.

El proceso de diagnóstico ha sido tan rápido que asegura que a penas se acuerda: “Fue todo muy rápido. La última semana del covid me dolía mucho la cabeza, las cervicales… El médico me hizo un tac en la cabeza y me dijeron lo que tenía”. Con la operación realizada, el tratamiento ya se ha puesto en marcha: “Me someto a una radioterapia de lunes a viernes y luego a quimioterapia cada mes y medio”.

Diego Costa tuvo un bonito detalle celebrando su gol contra el Athletic enseñando su camiseta: “Me emocioné muchísimo. Cuándo me diagnosticaron el tumor yo me crucé con Diego Costa y me preguntó qué tal estaba, y yo pensaba: si tú supieras…”.

Aunque no puede entrenar, no se separa del fútbol: “Estoy viendo casi todos los partidos, estoy viendo más fútbol que en toda mi vida (…) Se está viendo un final de Liga muy interesante”. Sobre el recién descendido a Segunda, el equipo perico, se lamentaba: “El Espanyol ha estado hasta el último momento luchando y es una pena”