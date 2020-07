Esta tarde nos planteamos salir de la burbuja 'LGTBfriendly' en la que podemos estar quienes vivimos en una ciudad grande como Madrid o trabajamos en una empresa como es la Cadena SER... Hace algo más de un mes comentábamos en 'La Ventana' un estudio que aseguraba que más del 70% de las personas LGTB no lo cuentan en su trabajo, se esconden en el armario. Un estudio que llamaba la atención de la periodista Luz Sánchez-Mellado que aseguraba: "Me resulta difícil de creer, pero me imagino que la estadística está bien hecha y que responde a una situación que se nos escapa del radar".

Por eso esta tarde en 'La Ventana' hemos querido mirar a esos espacios que se nos escapan del radar como pueden ser el fútbol, el entorno rural y el laboral.

El fútbol

Una fundación inglesa publicaba la semana pasada la carta anónima de un jugador de la Premier League, de la liga de fútbol profesional, explicando que era gay, que no se atrevía a salir del armario y que -si nada cambia- no lo contaría hasta que se retire del fútbol. Aquí puedes escuchar un fragmento de esa carta:

En nuestro país tampoco conocemos a ningún jugador de la liga profesional que sea gay, que oficialmente lo haya reconocido... Es un tabú que ha aparecido en nuestro cine, por ejemplo, en la película de Dani de la Orden 'Barcelona, nit d'estiu' y que ha llegado incluso a los Premios Goya donde bromeaban acerca de ello los presentadores Andreu Buenafuente y Silvia Abril.

Aunque hay una persona del mundo del fútbol que sí que salió del armario. Un árbitro que ha terminado siendo presidente de una asociación LGTB -Roja Directa- que trabaja en el Campo de Gibraltar. Él es Jesús Tomillero, ex árbitro, porque lo ha tenido que dejar y se ha asomado esta tarde a 'La Ventana' con Roberto Sánchez. Tomillero no tenía -en principio- la intención de hacer pública su orientación sexual; nos cuenta que fue algo "colateral". Ocurrió hace 3 años, cuando estaba arbitrando un partido de fútbol de tercera división cadete, el utillero del equipo local se molestó por un supuesto fuera de juego -explica- y comenzó a insultarle con frases homófobas. Él explicó lo ocurrido a través de sus redes sociales, se hizo viral y por eso se hizo pública su orientación sexual

Después de ese partido, volvió a arbitrar otro, pero los insultos y amenazas homófobas continuaron; explica que el público llegó a tirarle piedras así que optó por dejar el arbitraje. Tomillero asegura que la Federación Andaluza de Fútbol le prohibió denunciar públicamente, y que tampoco encontró ayuda en la Federación española. Hoy, explica, no se ve capaz de volver a arbitrar un partido siempre y cuando la situación en los campos de fútbol no cambie.

En la Asociación Roja Directa buscan acabar con la homofobia en el mundo del deporte. Organizan actividades, charlas, hablan con otras asociaciones LGTBI... En algunas localidades -cuentan- han pintado las gradas de los estadios de fútbol o las canchas de baloncesto con los colores de la bandera LGTBI.

Ser lesbiana en un pueblo de 700 habitantes

Pilar Milanés es la presidenta de 'Extremadura entiende', una asociación LTB extremeña centrada en las mujeres del mundo rural. Ella era una niña de un pueblo de Extremadura que se empezó a dar cuenta de que se sentía diferente, de que era lesbiana... ¿Qué necesitaba y no tuvo? Referentes en la televisión, en el cine, en los libros... Un lugar en el que verse reflejada.

Le hemos preguntado a Pilar por su historia personal. Ella nació en Don Álvaro, una localidad de 700 habitantes de Badajoz. Allí no llegaban esos referentes y -por supuesto- tuvo que soportar comentarios bastante desagradables.

Aun así, Pilar nos cuenta que nunca se ha sentido -al menos hoy en día- rechazada en su pueblo. Aunque lo cierto es que para sentirse completamente libre tuvo que salir de allí y tiene claro que si se hubiese quedado en Don Álvaro no habrían cambiado muchas cosas en su vida; aun así, está convencida de que hizo bien en irse.

Y también sabe que es una afortunada. Especialmente teniendo en cuenta los casos que acuden a su asociación de la que forman parte mujeres de unos 50 años que continúan encerradas en un armario.

Y por ellas, por la gente que no se ha atrevido, por quienes seguramente nunca den el paso son tan importantes los gestos; gestos como el de poner una bandera LGTBI en un ayuntamiento, gestos que harán que esas personas sepan que no están solas y que -al menos- les acompañan las instituciones.

Alcade gay en un pueblo de El Bierzo

Junior Rodríguez es el alcalde de Cacabelos, de los más jóvenes que tiene la provincia de León. Tiene 37 años, alcalde desde los 36 de este municipio de unos 5.000 habitantes y es gay. Esto -nos dice- lo sabe todo el mundo, aunque es la primera vez que habla de ello en un medio de comunicación.

Su caso es distinto al de Pilar porque él sí se ha quedado en su pueblo; aunque tienen ciertas semejanzas como el hecho de que fuese el momento en el que salió de Cacabelos, cuando tuvo que estudiar su carrera en la Universidad cuando se mostró tal y como era; porque saberlo lo sabía desde muy pequeño.

En estos años las cosas han cambiado mucho y "ahora mismo yo tengo pareja y yo voy con mi pareja por la calle y si tengo que darle un beso le doy un beso y si tengo que ir de la mano voy de la mano. Con 37 años, quieras que no, yo ya tengo todo eso más que superado", explica Rodríguez.

Pero eso es lo que vive ahora, porque cuando era pequeño está convencido de que, aunque no estuviera catalogado como tal, él y otros compañeros de clase sufrieron acoso escolar.

Y aun hoy hay cosas que no cambian por muy alcalde que se sea: "después de las elecciones el comentario: «mira, ahí va el alcalde maricón». Tienes dos opciones: o te enfrentas a ellos o pasas. Entonces, depende de cómo tengas el día te enfrentas o no a ello, pero... Es difícil".

Como le ocurre a cualquier alcalde hay días peores, días de tirar la toalla y otros mejores. Como ejemplo de ambas situaciones para el alcalde de Cacabelos está el día del orgullo LGTBI de este año. El consistorio decidió pintar unos pasos de cebra con la bandera LGTBI y la bandera trans y al día siguiente apareció una pintada homófoba en la calle al día siguiente. Después una mujer le pidió hablar con él en el despacho: "Yo pensando que me iba a reñir por los pasos de peatones o vete tú a saber por qué. Y según entró me empezó a aplaudir, me hizo una reverencia y me dijo -con perdón-: «ole tus cojones». No le pude dar un abrazo y un beso porque no podíamos por el tema del COVID pero realmente te llena".

Antes de alcalde Junior Rodríguez era profesor de Educación Física. Estudió magisterio y también INEF -lo que ahora son ciencias de la actividad física del deporte-. Esa es su vocación, porque la educación es una herramienta fundamental para evitar que los pequeños que nacen ahora en pueblos como el suyo, que se sienten distintos, vean que no lo son tanto... Y que tengan referentes como este alcalde, que también podría ser su profesor.

El armario laboral

Un estudio financiado por la UE, coordinado por los Gobiernos de España y Portugal junto con la Universidad Complutense y la asociación ADIM asegura que el 72% de las personas LGTBI esconde diariamente en su trabajo su orientación sexual. Miedo a perder el empleo o al rechazo de su entorno, se esconden entre los motivos que explican esta situación. Escucha una de las muchas historias que se esconden detrás de estos datos de la mano de Laura Piñero:

