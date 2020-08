10 años de Primavera Árabe

Ya no se acuerda nadie ni de la Primavera Árabe ni de los terroristas del Estado Islámico que nacieron a la sombra de tal revolución. A la sombra de la pandemia, no sé si las noticias darán algo de tiempo para recordar que estamos a punto de cumplir una década desde el inicio en Túnez de esta ola de búsqueda de la democracia en el mundo árabe. No somos conscientes de ello, pero en gran medida la revolución se extendió por medio de las redes sociales, especialmente Facebook en donde, en muchos países, si algo aparece publicado ahí, tiene más peso que el BOE.

Cambios y vuelta atrás

La pregunta que nos debemos hacer después del paso de una década no es tanto si sirvió o no, sino, qué es lo que ha cambiado en el mundo árabe. Y la respuesta no es muy positiva. Libia sigue en guerra, como lo hace Siria, y en otros países como Túnez, Argelia, Egipto, etc. los cambios han sido mínimos. Casi podríamos decir que ha sido un cambio de cara en los parlamentos y en las presidencias, pero poco más. En estos años el terrorismo y la pandemia del COVID 19 ha hecho que la llamada Primavera Árabe se haya convertido casi en un mal sueño para millones de ciudadanos, quienes ahora piensan que quizá lo que tenían antaño, no era tan malo.