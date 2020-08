Pablo Simón: "Estaría bien que Felipe VI concediese una entrevista y explicara lo que ha sucedido"

Si antes teníamos la sensación de vivir en un mundo interdependiente y global, esta pandemia nos ha situado frente a un espejo en el que se vislumbran un presente y un horizonte llenos de problemas comunes. Entre ellos, la crisis de legitimidad que atraviesan nuestras democracias, especialmente en los países más desarrollados. "No olvidemos que en muchos lugares, la incertidumbre es una constante y forma parte del día a día de los ciudadanos", matiza la periodista Ana Fuentes.

Los cambios se suceden y las dificultades se acumulan. La economía, la tecnología, los medios de comunicación, las instituciones. Todo está en proceso de transformación mientras el pacto tácito que existía entre poder político y ciudadanía se deteriora: "Vivimos en mundo el que cada vez se celebran más elecciones que los votantes aprovechan para hacer ajustes de cuentas con sus gobernantes, pero donde las democracias son cada vez más débiles. Una democracia no empieza y termina en las urnas. Necesita leyes, transparencia, libertad de prensa... Los políticos han de rendir cuentas ante sus votantes" reflexiona Pedro Rodríguez, periodista y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontifica Comillas – ICADE. "El deterioro comenzó en los años 70 pero los cuerpos intermedios que cohesionaban poder político e instituciones -partidos políticos, sindicatos, iglesia, etc- se resquebrajaron con más intensidad a partir de la crisis de 2008, y esta pandemia solo ha agravado la brecha. Ante la parálisis de los partidos políticos se presentan como alternativas: la falacia tecnocrática que pretende dejar las respuestas de los problemas únicamente en manos de expertos y el populismo, que llama continuamente al pueblo a manifestarse y posicionarse", argumentaPablo Simón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid.

"En España, el pseudo exilio del rey emérito añade una nueva crisis institucional en medio de mucha otras, comenta Pablo. Si la Casa Real no explica con claridad lo que ha sucedido, crecerán la especulación y las teorías conspirativas", dice Pedro. "El problema es que los diferentes Gobiernos no protegieron al Jefe del Estado de sí mismo, de los errores que podía cometer", añade Ana, y a eso se suma que la Corona es la única institución de este país que no está regulada. "¿Cómo podemos pedir rendición de cuentas a un cargo institucional no electo? Buenas leyes, hacen buenas costumbres, pero aquí el rey nunca ha sido obligado a dar explicaciones", prosigue Pablo Simón.

Primeras imágenes del rey emérito en su llegada el pasado lunes al aeropuerto de Abu Dabi Estas fotografías llegan cinco días después de que el rey Juan Carlos comunicase por carta al rey Felipe VI su "meditada decisión de trasladarse fuera de España"

En octubre del año 2012, la Casa Real pactó una entrevista con el periódico The New York Times. "Lejos de dorarle la píldora, los periodistas hicieron su trabajo. Le preguntaron a Juan Carlos I si había cobrado comisiones" explica Ana. "¿El periodismo no es eso?", pregunta Pablo y añade: "estaría bien que Felipe VI concediese una entrevista y nos diese explicaciones a todos los ciudadanos de los que ha sucedido."