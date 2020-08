Axel Torres señala al jugador que debe estar al frente del futuro del Real Madrid: "Es el sustituto de Modric"

El Real Madrid cayó en el Etihad y dijo adiós a la Copa de Europa. El conjunto de Zinedine Zidane no culminó la remontada y se derrumbó a partir de dos errores garrafales de Raphael Varane. Los focos estaban en Militao, pero fue el central francés, propenso a no cometer errores, el que protagonizó dos fallos determinantes. En búsqueda de esperanzar el futuro, y con un conjunto de ‘pesos pesados’ dentro de la plantilla blanca que ya rozan la treintena (o la superan), Axel Torres ha señalado en El Larguero al jugador que debe dar un paso al frente en el futuro del Madrid en los próximos años: Martin Odegaard.

“Es que es el reemplazo de Modric. El Real Madrid ha cimentando su etapa gloriosa en tres jugadores. Sergio Ramos, Luka Modric y Cristiano Ronaldo. El último ya no está, y Modric ya empieza a mostrar fases en las que no está en plenitud. Odegaard no será ya titular, pero para ir sustituyendo a Modric es una buena opción”, ha agregado Axel Torres.

Otro futbolista que también debería liderar al equipo merengue en las próximas temporadas es Vinicius Jr. Y ayer, con un Hazard a medio gas y un Real Madrid carente de entusiasmo arriba, ni siquiera salió a calentar. “El partido de Hazard ha sido flojísimo. Me ha extrañado lo de Vinicius”, dijo Axel. “No tiene ni una sola explicación que hoy Vinicius no haya tenido ni un minuto”, espetó Antonio Romero, narrador de los partidos del Real Madrid en la Cadena SER. Jesús Gallego, director de Hora25 Deportes, también cree que “es imposible encontrar una explicación” sobre la suplencia de Vinicius.

Sobre el partido, todos los colaboradores han estado de acuerdo en la superioridad del Manchester City a lo largo de la eliminatorio. Tanto en el encuentro de ida como el de vuelta. Romero ha preferido destacar los errores de Varane en el Etihad, y ha asegurado que los fallos del francés han “condenado” al cuadro de Zidane. Gallego por su parte ha aseverado que el Madrid “no ha sabido reaccionar” y que “en la segunda mitad se ha visto una superioridad muy grande”. Axel Torres ha afirmado que el City ha sido mejor “ampliamente”.