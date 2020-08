La música del fútbol y el antihimno de Leonardo Dantés

El mundo friki también ha hecho sus pinitos en la música pero si estas dos artes encima las mezclas con el fútbol a más de uno le da un cortocircuito. Una reflexión que le dio bastante igual al rey de lo extravagante Leonardo Dantés que hasta se atrevió a hacer un mister potato futbolista para una amiga con Futbolistas naturistas, aunque no sé qué me da… que el tikitaka no era lo que más importaba.

La melena de Julen Guerrero y los labios de Raúl González Blanco también sufrieron su homenaje dantesco. Y fue a este último a quien gafó en la Eurocopa 2000 con la canción Arriba la selección. Se contagió tanto del estribillo que claro, mandó el penalti “arriba arriba” del larguero.

Con un sonido de karaoke cutre y letras casi de chiste, su presencia en la tele catapultó los temas Tiene nombres mil y El baile del pañuelo. Y aunque no sepamos si ponernos dicho pañuelo en los ojos o en los oídos, hay que reconocerle que el No cambié que canta junto a Tamara Seisdedos nos lo sabemos de memoria.

La música del fútbol

La quinta entrega del Chinchetas Tour en el A Vivir del verano nos ha acercado al mundo del deporte, concretamente al fútbol –casualidad que este viernes eliminaron al Madrid de la Champions–, pero es que somos muy de chutar a portería y además queríamos fardar del once ideal que hicimos hace un año. Además, hemos sacado más canciones que hablan de este arte llamado balompié:

No han faltado las canciones de Señor Mostaza, Carolina Durante, Kiko Veneno, Plaf, Boyanka Kostova, Afrojuice 195, Los Planetas...

