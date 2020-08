Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano hasta hace unos pocos días, pasó por los micrófonos de El Larguero para contar de primera mano cómo ha vivido la sucesión de acontecimientos que han puesto a la Segunda División en el foco mediático: "La guerra de comunicados se habría evitado si se hubiera suspendido toda la jornada".

Salvo esta crítica a LaLiga, el técnico canario quiso "romper una lanza" en favor de la patronal, ya que se ha sentido "seguro" en todo momento gracias a su protocolo. En este sentido, Jémez quiso juzgar a nivel sanitario la actuación del Fuenlabrada: "No deberían de haber salido de Madrid bajo ningún concepto".

También aprovechó nuestro invitado para reconocer que su mala relación con Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, con el que ha estado "cinco o seis meses sin hablar", precipitó su salida del conjunto madrileño. "No había que ser adivino para saber que yo no iba a continuar", comentó. No obstante, recordó que, "siempre que el Rayo lo necesite", ayudará con todo lo que esté en su mano.

