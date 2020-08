Pere Milla: "¡Qué barbaridad!... Si me lo dicen hace un año o menos, no me lo creo"

Elche tiene un nuevo ídolo. Se llama Pere, se apellida Milla y marcó en el minuto 95 el gol que devuelve al conjunto ilicitano a Primera División cinco años después. "¡No puedo parar de reír, no me lo creo! ¡Qué barbaridad! Si me dicen esto hace un año o menos...", comentó el protagonista de la final de los play-offs en El Larguero.

El delantero de Lleida destacó el peso de la figura del técnico del equipo tras lograr una gesta histórica: "Pacheta subió al equipo de Segunda B y ahora el equipo está en Primera". También tuvo halagos Pere Milla para la gran leyenda del club franjiverde: ¿Nino? No me suena (risas). Es un fenómeno. La que tiene va para la jaula", bromeó.

El tanto de la victoria llegó en el tiempo de descuento, cuando todo parecía abocado a la prórroga. El delantero del Elche explicó que remató de cabeza, y cuando volvió a mirar, "el balón estaba dentro".

Pese al ambiente festivo tras el ascenso, Pere Milla recordó que son tiempos de celebrar "con precaución", manteniendo todo tipo de medidas sanitarias dictadas por las autoridades.

