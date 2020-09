Jorge Messi, padre y representante del delantero del Barcelona Lionel Messi, ya se encuentra en la capital catalana para negociar el futuro del jugador, que la semana pasada comunicó al club su intención de no volver a vestir la camiseta azulgrana.

Jorge Messi aterrizó en el aeropuerto de El Prat a primera hora de la mañana y está previsto que durante el día de hoy se reúna con el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, en busca de un acuerdo para resolver el contrato del astro argentino.

El director de ‘El Larguero’, Manu Carreño, aseguró anoche que el Manchester City es el primer equipo que está observando todo lo que está rodeando a Messi. “Es el primero que ha cogido el ticket en la tienda de deportes”. Además, también nombró otros equipos que están detrás del astro argentino. “Después está el PSG y después está el Inter”. Sin embargo, la noticia saltó cuando nombró a un equipo que pocos esperaban. “Ojo al equipo que se suma a la puja y que mediante una llamada que ha vuelto más de loco a uno, la Juventus. Ojo a la locura de juntar a Messi y a Cristiano en la Juventus, a cambio de sacar a no sé cuantos jugadores de la plantilla”, desveló.

Además, Carreño detalló anoche que la reunión Jorge Messi-Bartomeu mantiene pendiente a todo el mundo de fútbol y que Leo no descarta nada. “A esta hora de la noche, no me atrevo a decir que no pueda pasar cualquier cosa. Aunque Messi ya tiene la cabeza fuera del Barcelona y en otro lado. Sin embargo, muchos me dicen ‘oye Manu, ¿a que Messi ya lo tenía hecho?’. Yo os respondería que no. Si nadie sabe si se van a denunciar o no y un juez va a decidir lo que vale fichar a Messi. Ningún club puede cerrar la operación sin poner precio”, afirmó rotundamente.

“Bartomeu va a ofrecer al padre de Messi que renueve el contrato y que siga. No va a permitir que se vaya Leo y si ocurre, le dirá a Jorge Messi que le va a denunciar”, auguró.

El '10', que además es el actual capitán del conjunto azulgrana, pidió al club la semana pasada, a través de un burofax, la carta a de libertad para poder fichar por otro equipo.

El Barça, en cambio, quiere que cumpla el año que le queda de contrato y se remite a su cláusula de rescisión (700 millones de euros) ya que, según asegura, solo podía marcharse libre si lo comunicaba antes del 10 de junio.

