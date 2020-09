'Mulán': la estrategia de Disney con el mejor remake de acción real

El caso Mulán es la historia de un desencuentro que pone patas arriba la industria cinematográfica. La película tenía previsto su estreno para marzo, fue cancelado por el cierre de la salas, y se retrasó primero a julio y luego a agosto. En tiempos de zozobra, los cines tenían puestas gran parte de sus esperanzas en este blockbuster veraniego para comenzar su recuperación. Pero Disney cambió de opinión e ideó un estreno previo pago en su plataforma. Una decisión por la que la Federación de Cines de España acusó a la compañía de engañar al público y abandonar a las salas en el peor momento.

No es la primera vez que Disney utiliza su plataforma como banco de pruebas de algunos de sus títulos en cartera. Ya lo hizo adelantando el estreno del musical Hamilton y con Artemis Fowl, pero en estos casos no había promocionado previamente su exhibición en salas. “Cuando decidió estrenar ‘Artemis Fowl’ directamente también en Disney Plus ya empezaron a clamar las voces de los exhibidores, estábamos en plena salida del confinamiento y estaban preocupados por si las majors empezaban a levantar títulos. En aquel momento, Disney dijo que decidiría caso por caso, que tenía voluntad de llevar más películas directamente a su plataforma en vídeo bajo demanda y otras a cines. Con ‘Mulán’ me parece que es 50% de necesidad, porque tire que dar salida a sus títulos y 50% de experimento, porque realmente no está tan mal posicionado como pudiera imaginarse para que el estreno salga bien”, analiza Elena Neira.

Un experimento mixto según la expansión del gigante el entretenimiento por el mundo. En los países que disponen de Disney Plus, la película llegará a alquiler premium, es decir, al pago de la suscripción habrá que sumar un desembolso de 22 euros en el caso de España o 30 dólares en EEUU. En algunos mercados, a los que aún no ha llegado la plataforma, el estreno será en salas, por ejemplo en China. La única excepción es Francia, el país más proteccionista con su cine. Para evitar un boicot de los distribuidores a sus próximos títulos, ‘Mulán’ se estrenará meses más tarde sin pago añadido. “Es un tema de la relación que tienen establecida con los cines, ya sabemos, por antecedentes y por polémicas que ha habido antes, que los cines franceses no tienen ningún interés por flexibilizar las ventanas y los intereses económicos en ese país ha hecho que Disney se lo piense mejor y plantee que la disponibilidad de la película sea cuando entre en el catálogo a finales de año”, añade la autora de ‘La guerra del streaming’.

¿Y qué cuentas hace Disney? Los anteriores remakes en acción real de sus clásicos, como Aladdin o El Rey León, han superado los 1.000 millones de recaudación. Se estima que Mulán ha costado 200 millones de dólares, pero en este caso, con este modelo mixto, los ingresos por alquiler digital son directos, no tiene que repartirlos con las salas de cine. “Si Mulán la alquilan un 10% de la personas que están suscritas a Disney Plus, que es una de las condiciones para poder alquilara, unos 60 millones de suscriptores en todo el mundo, es decir, no es una proporción descabellada, automáticamente estaría amortizando la producción. Todo lo que entrara a mayores sería beneficio para la compañía, teniendo en cuenta además que, como no pasa por cines ni por otras plataformas, el beneficio es íntegro para ellos”.

En un mercado cinematográfico dominado por la incertidumbre, Disney juega con el efecto pandemia para remover los cimientos del sector. Una película para ver en casa las veces que se quiera con un precio pensado como paquete familiar. “En términos de público objetivo también es muy interesante porque es un público familiar que probablemente esté muy preocupado por exponer a niños pequeños a recintos en los que puedan contagiarse. A eso suma el hecho de que ya no se paga un precio por entrada individual, sino que es una transacción por hogar, y eso alivia un poco a ese temor psicológico por el precio, y luego que te ahorres los costes implícitos en estos casos, como las palomitas y la bebida”, explica Neira.

Con Tenet como película emblema de la reactivación de las salas a nivel mundial y Santiago Segura tirando del carro en España, Disney se desmarca con esta estrategia y obliga a la industria a abordar un debate aparcado en falso: la convivencia con las plataformas y la flexibilidad de las ventanas de distribución. “Disney está en una posición inmejorable para introducir ciertos cambios y una relajación en la distribución cinematográfica, no solo por su posición económica, sino por el volumen de estrenos que tiene año tras año, y aparte títulos que generan una gran afluencia a los cines. No tanto para provocar un cambio estructural como para generar esa toma de conciencia de que necesitamos flexibilizar lo plazos para que haya sitio para todos en la taquilla. El acuerdo de las salas de AMC y Universal que reduce la ventana de exclusividad a 17 días es la mejor prueba de que hoy en día los cines tienen que aprender a coexistir y llevarse bien con el fenómeno de Internet”, conluye.

Y más allá de la polémica, Mulán es un disfrutable remake, el mejor hasta la fecha, sin tanta fantasía ni animales o genios de la lámpara que hablan. Un tono más adulto con escenas de acción y épica que bebe del mejor cine de acción chino y subraya el mensaje feminista de la original. Niki Caro dirige esta cinta con gran elenco de actores y actrices asiáticos encabezado por Liu Yifei.