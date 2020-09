Mario Casas: "Llevo toda la vida buscando un amor como el de mis padres"

Mario Casas llega a la madrugada de la Cadena SER después de un día largo, ya son varios, promocionando su última película 'El practicante'. No tarda en acostumbrarse al tono de la madrugada y se sienta a la derecha de Mara Torres en el estudio central de la Cadena SER. No ha podido llegar en una noche mejor. El programa en el que hablamos de héroes y heroínas el actor no tarda en sacar a colación a sus padres, que define como sus pilares y su gran inspiración.

"He ido creciendo y he visto cómo mi padre ha educado a sus hijos y cómo se ha dejado la piel, la vida y la sangre para formar su familia. Soy tan obsesivo en mi profesión porque él es, y ha sido, igual en el suyo", dice con fuerza, sin dudar un momento. Al otro lado del cristal, lo mira orgullosa su hermana Sheyla, que lo acompaña también esta noche y que sonríe tímida cuando durante la conversación la familia, sus padres, y sus otros hermanos (en total son cinco) salen a relucir.

La conversación con Mara Torres se convierte en un viaje a los episodios de su infancia y un repaso por algunos momentos, casi destellos, de su larga y prolífica carrera en la interpretación. Desde los olores de su niñez, padre ebanista al que aspira en convertirse, a los sueños de un niño que siempre creyó que tenía que ser actor. "Me pasaba el día imitando a los amigos de mis padres", confiesa mientras se le escapa una sonrisa tímida.

Este último papel de protagonista que presenta, Ángel, del que coge el seudónimo 'Técnico de emergencias sanitarias', le ha costado meses de preparación. El thriller psicológico de Carlos Torras, 'El practicante', que se estrenará en Netflix el 16 de septiembre era un reto. Un hombre que tras un accidente y quedarse en silla de ruedas entra en una obsesión compulsiva sobre una posible infidelidad de su pareja. Qué has aprendido de un personaje tan completo, tan psicópata como este, pregunta Mara y Mario reflexiona: "Me ha enseñado a que hay que ir con cuidado con la gente fría, con quien no expresa sus sentimientos".

Otro de sus últimos trabajos es 'Los 33' que relata el infierno vivido por los mineros chilenos atrapados en 2010 en la mina de San José. Allí Casas se encuentra con un Antonio Banderas para el que solo tiene grandes palabras y del que habla casi como un mesías. "Es el primer español que llega a la luna, nos ha abierto las ventanas al mundo", ha señalado.

Durante el confinamiento no ha dejado de escribir, esa ha sido su salvación. "Estuve en todo el encierro escribiendo 3, 4, 5 horas al día. Escribía pero sin saber qué era. Ahora sé que será un trabajo en el que quiero dirigir a mi hermano, creo que interpretativamente lo puedo llevar a sitios muy interesantes desde nuestra relación". Lo comenta cauto, con la risa nerviosa de la emoción de algo nuevo. No conseguimos saber qué titulo tiene, pero sí que ya tiene uno y que es la próxima ilusión de Mario Casas.

Cierra esta conversación volviendo a donde ha empezado: sus padres. 34 años de vida y Mario Casas sigue buscando nada más (que no es poco) y nada menos que un amor como el de Michi y Heidi, sus padres, los Casas.