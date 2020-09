El mensaje de Campo al PP por la renovación del CGPJ: "Patriota es el que cumple la Constitución íntegramente"

Escucha la entrevista completa a Juan carlos Campo en 'Hora 25':

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha pasado este miércoles por el programa 'Hora 25', con Pepa Bueno para analizar la polémica levantada en torno a la renovación del CGPJ. Hace dos días, el diario 'El País' publicó que Casado acepto, en una conversación de Whatsapp, aceptar la renovación del CGPJ, una decisión que se truncó, según los populares, por el ataque de Unidas Podemos al rey emérito. En dicha entrevista, Campo no ha dejado pasar la oportunidad para enviar un mensaje al PP, al que pide responsabilidad para renovar el máximo órgano de los jueces. "El patriota es el que cumple la constitución integramente porque se la cree", ha apuntado el ministro de Justicia, que ha insistido en que el presidente del Gobierno les dijo que la renovación estaba pactada al 99%.

También se ha referido a la posibilidad de que el CGPJ realice nombramientos con su mandato caducado hace ya dos años, algo que el propio titular de Justicia ha cuestionado. "Es fácil defender que el CGPJ no debería hacer nombramientos dos años después de que caducara su mandato", ha asegurado.



Sobre el PP y el CGPJ

"No son muy claros cuando se pronuncian, un día no hay acuerdo porque Unidas Podemos está en el Gobierno, otra vez es por el monarca emérito o por un tema interno. Son ellos los que tienen que hacer la reflexión de que no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial. El patriota es el que cumple la constitución integramente porque se la cree"

"No renovar el CGPJ es un incumplimiento grave y flagrante del mandato constituciona.l El CGPJ es un órgano importantisimo y la Constitución y el ordenamiento jurídico es lo que nos permite a todos darnos un marco común. ¿Que no se renueva? Pues tendremos al órgano de gobierno de los jueces cuestionado y sin poder hacer lo que tiene que hacer"

"Creo que es fácil defender que el CGPJ no debería hacer nombramientos dos años después de que caducara su mandato"

"Sánchez habló de que la renovación estaba hecha al 99%. Teníamos los deberes hechos y no era un problema de nombres. Estaba en la voluntad del acuerdo"

"El rey está preocupado y creo que está interesado en que la democracia funcione. Entiende que la renovación de este órgano es necesaria"

Sobre Kitchen

"Espero que en la administración no haya restos de la kitchen. Hay que dejar a la Justicia actuar, lo hace con plena autonomía. No voy a entrar en las conversaciones entre Francisco Martínez y el presidente de la Audiencia Nacional. Lo que digo es que me preocupa no como ministro, sino como ciudadano. El PP ha formado parte de la imagen del país y ha contribuido a su mejora. Por eso veo con preocupación estos procedimientos"

Sobre Torra

"Tenemos plena confianza en el Estado de Derecho. Si Torra no cumple una sentencia, ahí está la labor de los jueces, su misión es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El Gobierno no tiene temor ninguno de que, llegado ese escenario, se produzca el cumplimiento de la sentencia"

Sobre el cambio de los delitos sedición

"El presidente dijo en su discurso de investidura que había que adecuar nuestro ordenamiento jurídico. Creo que necesitamos esa adecuación y estamos teniendo reveses de Europa y hay que entender las causas. Se hará abriendo un debate, la ley la preparará el ministerio y empezará un debate parlamentario donde se podrá enriquecer el texto. He oído a personas afines al PP proclamar la necesidad que hay que adecuar los tipos a la realidad"