Ingrid García-Jonsson: "Siempre estoy imaginando que soy otra persona que no soy yo"

Un plato de arenque fermentado y un plato de boquerones en vinagre. Diez grados bajo cero en Selefteo y 40 grados a la sombra en la Torre del Oro. Una traje de faralaes con zuecos. Un solsticio de verano y una feria de abril. Un cortijo con muebles de Ikea. En este juego de opuestos suecohispalenses se mueve Ingrid García-Jonsson, que con esta capacidad de adaptación, con todos estos matices, lo mismo puede ser la musa del cine indie, que apuntar a ser la reina de la comedia, del cine de terro, del drama Y del espectáculo en general.

La actriz, que estrena Salir del ropero y Explota, explota, reconoce llevar viviendo de la interpretación cinco años, a pesar de llevar trabajando en ello desde los 14 años. "No se me daba mal la arquitectura, pero estaba pensando en ser actriz. Con 18 años que te hagan decidir qué querías con tu futuro, es complicado. Todavía hoy no lo tengo claro", explica en Hoy por Hoy con Àngels Barceló.

Por culpa del coronavirus, la película Salir del ropero, que tendría que haberse estrenado el pasado diciembre, lo hará finalmente este viernes 11 de septiembre. Además, reconoce que no le falta el trabajo de cara a un futuro próximo aunque no desvela en qué proyectos está.

"Tengo la necesidad de aprender cosas. Voy por la calle, veo algo y me imagino como sería yo si fuera esa persona. Siempre estoy imaginando que soy otra persona que no soy yo", añade.

A pesar de que no se veía haciendo "tantas cosas" porque "en sí misma no confía", incide en que siempre está intentando aprender y que se apoya en la gente para sacar adelante los proyectos.

"Me encanta que la gente vea mi trabajo y le guste y poder dedicarme a esto, pero realmente lo hago por mí, porque me divierto y aprendo. Si aparte hago feliz a otras personas, genial", cuenta la actriz.