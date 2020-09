Mónica López: "Acepté presentar 'La hora de La 1' porque soy una descerebrada"

El pasado lunes comenzaron los coles en varias comunidades, volvieron compañeros de sus vacaciones y fue el día elegido por varias cadenas para comenzar la nueva temporada. Arrancó Pablo Motos y su Hormiguero, también Wyoming en la Sexta y a falta de la liga, que empieza este fin de semana, el lunes fue el día de vuelta por excelencia. Vuelta o ...estreno porque en Televisión Española echaba a andar " La Hora de la 1 ", su nuevo magazine matinal que aglutina los antiguos Desayunos, "La Mañana" y "A partir de hoy". Al frente Mónica López, la chica del tiempo hasta hace nada de TVE. "Mi idea es acompañar a la gente en un sitio donde la gente puede encontrar soluciones y consuelo al mismo tiempo", nos dice Mónica. "La Hora de la 1 " quiere dar voz a los que saben contra la moda que existe del opinar porque si. "El fenómeno de la tertulia es nuevo, barato y ahora se hace tertulia de todo. Y nos ha llevado a que haya mucha gente opinando de todo". En esta nueva etapa Mónica López tiene la intención de conseguir debates de guante blanco dando voz a todas las posturas y permitiendo la confrontación de ideas. "Llevo muchísimos años escuchando y viendo información. Y al final lo que quiero es que me cuenten la verdad porque no es fácil" .

La periodista tardó menos de un minuto en contestar a Rosa María Mateo cuando le ofreció ponerse al frente de la mañana de la 1 de TVE. "Enric Hernández me anunció una reunión para el día siguiente con Rosa María Mateo. Y así fue. Al día siguiente en el despacho de Rosa María ,con Enric Hernández me dijeron que querían que presentará la franja de la mañana. De entrada me sorprendió pero como Rosa María me dijo que tenía un minuto para contestar lo hice y dije que si", confiesa Mónica López. ¿ Y por qué dio el paso ? " Quizá porque soy una descerebrada. Tengo 45 años, con dos niñas, viviendo al lado de Torrespaña, con buen horario dedicándome a la información del tiempo que no me llevaba nada. Pero la verdad es que me gusta la tele, contar cosas y creo que hay espacio por recorrer para contar las cosas de otra manera"