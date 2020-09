"Hay un riesgo real de que las mafias dedicadas al cannabis intenten corromper a policía o ayuntamientos"

España es el primer país productor y exportador de cannabis de Europa, y dentro de España, Cataluña es la comunidad que más produce y más exporta. Allí las cifras son abrumadoras desde hace unos años. Tanto que un tercio de las mafias que los Mossos desarticularon en el año 2019 se dedicaban a la marihuana. Tanto que la Comisaría General de Investigación Criminal encargó un informe en el que se concluye que la dimensión de algunas estructuras criminales afincadas en Cataluña y vinculadas al cannabis es tan grande que pronto se intentarán infiltrar en los mecanismos de poder.

Rafael Comes, jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal, ha asegurado en 'La Ventana' que "nos hemos convertido en el mayor exportador de Europa. Cataluña está exportando a mercado francés, el principal mercado a nivel europeo, y también a la mayoría de países del norte y el centro de Europa, donde el precio es el triple que aquí, y esto se ha producido porque en los últimos años ha habido una evolución. Desde el 2010 el precio se ha mantenido estable, pero la calidad de la marihuana ha evolucionado. Alta calidad, importante oferta y precio bajo, que es un polo de atracción de las organizaciones criminales".

El negocio es tan fructífero que la mayor parte de las mafias vinculadas al cannabis están eligiendo Cataluña para instalarse. Las causas son diversas, "tenemos un sistema penal tolerante, el tráfico de drogas de marihuana está poco penado en el código penal; también está la proximidad con el mercado francés; y además hemos pasado de tener plantaciones exteriores, y por lo tanto sólo había una recolección al año, a tener un gran porcentaje de plantaciones indoor, con las que cada tres meses se puede hacer una recolección. Por tanto, el incremento del beneficio es mayor", asegura.

Se trata de mafias a menudo violentas, "el problema de violencia se ha incrementado exponencialmente. En el 2015 hicimos unos 400 detenidos, y en 2019 cerca de 2800. En 2015 había una cohabitación de la criminalidad local y de la criminalidad organizada. Pero desde que se ve una oportunidad de negocio, cada vez es mayor la presencia del crimen organizado internacional. Esto ha provocado narcoasaltos, homicidios, extorsiones, etc".

Riesgo de infiltración en estructuras de poder

La pasada semana el juez mandó a prisión a 3 mossos en Coloma de Farners. Su tarea consistía en perseguir el tráfico de droga. Pero por su mano pasaba toda la mercancía que intervenían y que que ponían de nuevo en circulación.

Sobre si estas mafias podrían llegar a infiltrarse más en estructuras de poder asegura el comisario Comes en 'La Ventana' que "hay tres fases en el crimen organizado. La primera es la depredadora, cuando llega la criminalidad e intenta infiltrarse y delinquir en el territorio. La segunda fase es la parasitaria, cuando intenta corrompe estructuras económicas y administraciones cercanas a ciudadanía como policía, ayuntamientos. Y la última fase es cuando ya no puedes diferenciar la estructura formal de un estado con la del crimen organizado. A la última fase estoy convencidísimo de que no llegaremos, porque las estructuras son sólidas, pero en la segunda fase hay un riesgo real que se produzca".

Para combatirlo "sería importante un paquete de medidas legislativas para luchar contra el crimen organizado. También sería necesario modificar la ley procesal y penal. La ley de protección de testigos también tendría que modificarse. Y también sería importante un cambio de competencias judiciales".

Aceptación social del cannabis

¿Y cómo combatir este riesgo si el cannabis dispone de una mayor aceptación social que otras drogas? Para Comes "hay una cierta banalización de la marihuana y hay un consumo socialmente aceptado. Entendemos que, por una parte, no existe el control informal, no hay quejas generalizadas de vecinos si tienen al lado una plantación de marihuana, y también hay un bajo control formal desde el punto de vista legal. No hay una regulación de las asociaciones cannabicas, estamos en tierra de nadie", concluye.