El otro día dijo la OMS que el coronavirus también se transmite por el aire, como las ondas hertzianas. ¿Habrá un virus de onda media y otro de onda corta? Antes, cada vez que decían FM pensaba en Fernando Morán. Entonces, la gente se cebaba contando chistes de Morán; pero que el mundo era así ya lo había aprendido en el colegio. Al final siempre acababa ganando la risa de onda corta. Se dice que el humor es una forma de liberación, pero en muchas ocasiones es un modo de represión.

En España la risa ha sido la de los muchos contra los pocos. El humor como castigo. Cuando me pregunto si existe un humor de izquierdas y otro de derechas, se me hiela la sonrisa. Es como preguntarse si hay un oxígeno de izquierdas y otro de derechas. Cada cual lo respira a su manera. Conforme las minorías han ganado poder, sobre todo económico, las mayorías han perdido su capacidad de abuso en el reír. Pero una minoría no es más que una mayoría con menos socios. Igual de implacable, igual de exigente, con la misma necesidad de imponer su fuerza. Tal vez esto sólo pueda decirse desde el sentido del humor.

No sé cuándo descubrí la risa, pero sí que recuerdo mi afinidad de niño hacia cualquiera que dijese tonterías. Desde el familiar que venía de visita, hasta Groucho Marx, que también era de la familia. La familia era la tele. El disparate era mejor que la realidad. Entonces, en televisión daban obras de Mihura y de Ionesco. Yo quería hacer humor negro, pero sólo me salía el absurdo. Le tenía manía al mundo y no a las personas. El humor absurdo es como el arte abstracto. El humor negro es arte figurativo. Ahora vamos a menos, no pasamos de costumbrismo. El humor vuelve de izquierdas a la gente de derechas, y viceversa. Por eso lo temen los dos bandos.