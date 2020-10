Música para el (no) plan económico de Estados Unidos

Arrancamos con The Weight, una gran canción de The Band, en la versión que hicieron junto a los Staples para la película ‘The Last Waltz’, en la que Martin Scorsese documentó el último concierto del grupo. A los músicos de The Band les abucheaban cuando tocaban con Bob Dylan y les acusaban de traidores por acompañarle en el paso de lo acústico a lo eléctrico. Fue una de las decisiones más polémicas del autor de The Times They Are a-Changin. Simon and Garfunkel también hicieron ese viaje de lo acústico a lo eléctrico, pero no fue su decisión.

Nos lo cuenta el amigo de Pino, que hoy versiona The Sound of Silence y Mrs. Robinson. ¿Sabías que la canción principal de la película ‘El Graduado’ originalmente se llamaba Mrs. Roosevelt? Sí, en referencia a la Primera Dama en tiempos de Franklin Delano Roosevelt, un presidente al que se están haciendo muchas referencias en la campaña electoral estadounidense. Hacen falta planes de ayuda, como el New Deal que él puso en marcha durante la Gran Depresión, pero Trump ya ha dicho que prohíbe negociar nada con los demócratas hasta que pasen las elecciones. Muchas prisas para nombrar jueces, ninguna para acelerar las ayudas.