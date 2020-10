Francis Roig: "¿Igualar a Federer? Lo sabe perfectamente pero lo primero es el trofeo"

Francis Roig, entrenador de Rafa Nadal, comenta en El Larguero cuáles las sensaciones que siente el tenista, y su equipo técnico, ante la idea de disputar una nueva final de Roland Garros, en este caso la decimotercera de su carrera, la cual afrontan “como si fuera la primera, con mucha ilusión y muchas ganas”. Si todo sigue como hasta ahora y “mientras las lesiones respeten y Rafa siga teniendo ganas ahí estaremos” compitiendo al más alto nivel, donde ha estado durante ya 15 años, tiempo en el que ha demostrado su enorme ambición, lo ha ganado todo.

“Nadal, Federer y Djokovic luchan por ganar torneos. Ganar muchas veces satura y estos campeones no se cansan nunca”, Francis Roig muestra su admiración por los tres más grandes de la historia viva del tenis. El mal tiempo, la nueva situación atípica causada por la crisis por Covid – 19… muchos cambios y presiones que el entrenador del balear considera “impresionante, a ver hasta cuando aguantamos en todo esto”.

Respecto a la cuestión sobre si la decisión de no ir al US Open fue acertada, Roig asume que es “evidente que es una cosa que no sabremos nunca. Creímos que era lo acertado no acudir al US Open. Si ganamos el domingo será ventajista, pero haciendo una valoración general y para evitar lesiones creo que hicimos lo correcto".

“Rafa ha hecho un muy buen partido, aunque es cierto que como dijo él tardó en cerrar el partido. También es humano y se pone nervioso”, comentaba Roig sobre el partido ganado ante Schwartzman, señalando que ponerse nervioso es algo positivo en Rafa porque quiere decir que le importa lo que se está jugando.

Djokovic será el rival de Nadal el domingo en la gran final de Roland Garros 2020 y, tal como Roig ha asegurado: “Nos tenemos que esperar al mejor Djokovic el domingo”. El desgaste que el serbio ha podido sufrir hoy tras un partido de casi cuatro horas de duración que se ha alargado hasta el quinto set, no cree que sea un problema para su forma física y que llegará en condiciones, por lo que no pueden bajar la guardia: “jugamos contra Djokovic, número 1 del mundo y grandísimo jugador”.

Además, analiza el encuentro entre el serbio y el griego, semifinal en la que considera que “hubo dos partidos claramente, se recuperó, aunque después tenía molestias en el abductor el griego. Si no estás al 100% con Novak, sueles perder”. Conociendo cómo juega Djokovic y “con todas las estadísticas que hay, es muy útil para establecer un plan y salir a jugar”.

Nadal y Djokovic se han enfrentado en 55 ocasiones y en cada uno de ellos “han estado de distinta manera porque los jugadores van evolucionando”. La concentración de Nadal ante la final del domingo hace que su cabeza sólo esté pensado en ello y no en la posibilidad de alcanzar a uno de sus rivales: “¿Igualar a Federer en número de Grand Slams? Son cosas que no hace falta ni mencionarlas, que sabe perfectamente. Él va a por el trofeo y luego ya se verá lo demás".

Respecto a la falta de público en las gradas, Roig asume con pesar que “son cosas que hay que aceptar y somos unos privilegiados por seguir con nuestro trabajo. Es verdad que se hace más monótono pero está claro que ahora hay que hacer lo que toca y dar las gracias porque al menos podemos estar jugando. Hay que adaptarse, pero claro que es muy distinto una final sin mucha gente en las gradas”. Una de las quejas de la competición este año ha sido las inclemencias climatológicas, las cuales han provocado que las pelotas pegasen más fuerte por culpa del “frío, viento y lluvia…” pero ahora todo eso lo dejan a un lado porque Rafa Nadal ha sido capaz de llegar a una nueva final y el domingo se sabrá con qué resultado.

