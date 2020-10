"Es verdad que rajé un poco sobre eso": Jabois confiesa que le gusta la Selección pero desvela lo que le falta

La renovación en la Selección Española va por buen camino. Las buenas sensaciones de la nueva generación que empieza a asentarse en el equipo se mantuvieron en el amistoso ante Portugal, aunque sin grandes alardes, y tanto Manuel Jabois como Ramón Besa coincidieron en ello en El Larguero.

'La Roja' tiene nuevos ídolos en jóvenes talentos de moda como Adama Traoré o Ansu Fati. Sin embargo, un nombre de un no convocado en las últimas citaciones sobrevuela este análisis. Jabois avisa desde hace tiempo de la que podría ser la solución para los problemas de España de cara a puerta y no dudó en recordarlo este viernes.

Manuel Jabois: Me va gustando. El otro día rajé un poquito y sigo rajando porque quiero a Aspas en ese equipo. De las selecciones me gusta mucho que no encajen goles. A mí me gusta mucho el espectáculo, pero cuando se nota que una selección es seria es cuando los rivales muerden en hueso todo el rato. Me gusta que la selección sea seria y que incluso en tramos del partido sea fea, rocosa.

Ansu y Adama Traoré son tipos que no teníamos en la Selección Española. Ofrecen un perfil rupturista, algo necesario sobre todo arriba. Es fascinante tener esa variedad de opciones. De repente, tener a una bala como Adama es un aliciente tremendo, para Luis Enrique es un regalo. Este chico la llevaba rompiendo tiempo y que lo haga ahora con España es la mejor noticia ahora mismo.

El que manda lo tiene muy claro en la portería. Es una de las posiciones más delicadas en el campo y una vez lo tengas claro no tiene que haber debate. Salvo grandes sucesiones de cantadas esto va de otra cosa, va de los entrenamientos y de tener confianza en uno mismo, luego puede haber o no haber mala suerte.

Ramón Besa: Veo una selección fresca, ambiciosa, moderna, con el entusiasmo de Luis Enrique, que es un buen síntoma. Le viene bien a los equipos en las épocas mustias. La veo una selección muy coral, seguramente a parte de Ramos no tiene un Cristiano, un Mbappé, un futbolista diferente, y me gusta esa sensación. Me gustó mucho la primera media hora contra Portugal y luego supo sufrir.

Estamos cansados de jugadores que juegan a pierna cambiada, extremos que son rematadores... Adama Traoré te reconcilia con el fútbol más clásico.

Los dos porteros en la Selección vienen actuando con solvencia. Tanto De Gea como Kepa le agradecen a Luis Enrique venir a la Selección y taparse las heridas. que el entrenador decida depende de cada momento tampoco me parece mal.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.