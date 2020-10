Antonio Conte, sobre el Real Madrid: "Escuchar eso me hace sonreír"

El Inter de Milan quedó encuadrado en la fase de grupos con el Shakhtar Donestk, el Borussia Monchengladbach y el Real Madrid, en uno de los grupos de más nivel de la edición de la Champions League que arranca este martes.

Antonio Conte, entrenador del conjunto italiano, fue cuestionado este martes en la previa del debut de su equipo sobre qué le parecía que les considerasen favoritos a acabar en la primera posición en su grupo.

"No sé si en Madrid nos consideran favoritos. El Madrid ha ganado LaLiga, cuenta con jugadores importantísimos que han ganado la Liga de Campeones varias veces. Oír que el Madrid no es favorito me hace sonreír", comentó.

Cabe recordar que en la temporada pasada el Inter ya estuvo en un grupo realmente difícil con el Fútbol Club Barcelona, el Slavia de Praga y el Borussia Dortmund. En esa ocasión quedó en tercer lugar y tuvo que disputar la UEFA Europa League, competición en la que llegó hasta la final, la cual perdió ante el Sevilla.