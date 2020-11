Álvaro Benito: "Si Zidane no se ha ganado crédito para hacer eso, nadie tiene crédito en este mundo"

En el Sanedrín de El Larguero de este martes se analizó de nuevo la situación del Real Madrid tras la información contada por Antón Meana acerca del banquillo madridista. El francés, una vez más, vuelve a estar discutido tras el último mal resultado cosechado por el equipo, en este caso en LaLiga ante el Valencia.

Axel Torres: "Cada vez que pierde un partido o dos, ocurre esto (discutir a Zidane). Es algo que hemos vivido muchas veces, pues tengo la sensación de que en el Real Madrid se discute al entrenador a cada derrota o empate inesperado".

Dani Garrido: "Yo creo que Zidane tiene una forma de actuar con el vestuario y una personalidad que no va a cambiar. Que sonría y sea educado no significa que no tenga carácter, él tiene una fuerte personalidad. Él va a morir con los suyos, Florentino ya sabía que Zidane no era el hombre para acometer un cambio radical en la plantilla y una renovación en el vestuario. Va a morir con la guardia pretoriana para levantar la copa y para darse el piñazo".

Álvaro Benito: "Los objetivos cortoplacistas no resisten a ningún entrenador. Lo que no tiene ninguna lógica es que Zidane va a repetir va a repetir la etapa absolutamente gloriosa que ha tenido hasta el momento (tres Champions seguidas). Nadie lo ha hecho nunca en la historia ni se va a hacer. No sé cuál es el objetivo a corto plazo del Real Madrid. Si es o ganas la Champions o estás fuera, entonces no vale ninguno. No va a sujetar nadie el proyecto, hay que mirar más a largo plazo... si realmente crees en Zidane, claro. Pero es que si Zidane no se ha ganado crédito para poder tropezar unas cuantas veces, pues nadie tiene crédito en este mundo. Lo que ha conseguido Zidane es una barbaridad, y al segundo partido que no ganas ya parece que está en la cuerda floja. No sé qué se espera a corto plazo del Real Madrid, está claro que el equipo tiene que estar mejor y tiene que competir y estar en la pelea, eso es lo que hay que exigir. Pero si el objetivo es o ganas la Champions o estás fuera, eso no lo va a resistir nadie".

Marcos López: "Uno de los problemas es que el Real Madrid ya ha hecho esa renovación, por lo menos a nivel de jugadores: Jovic, Hazard, Mariano, Mendy, Militao, Rodrygo, Vinicius... estamos hablando de mucho dinero. Es la misma cantidad que invirtió el Barcelona por Coutinho, Dembélé y Griezmann con el dinero de Neymar. La pregunta es saber si Zidane tiene la energía y el entusiasmo suficientes para pilotar la reconstrucción del equipo".