El Real Madrid no considera acertado poner a Raúl o Pochettino si la temporada se complica

Pasan las horas desde la derrota del Real Madrid en Valencia y hay un nombre propio que sigue en boca de todos: el de Zinedine Zidane. El técnico francés se encuentra en una situación complicada tras los resultados en la Champions y este último en Liga.

Antón Meana informó en 'El Larguero' de cómo se encuentra el equipo madridista a nivel interno. "Se percibe resignación asumiendo que el vestuario es el que es y que Zidane no va a cambiar. Y yo sigo sin encontrar a nadie dentro del club que diga 'esto Zidane lo levanta seguro'. Lo he buscado, he hecho llamadas durante el día y sigo sin encontrar a nadie que me diga esa frase. Lo cierto es que con la boca pequeña todos coinciden en que Zidane no es el problema del Real Madrid pero tampoco le definen como la solución a medio/largo plazo".

Además, Meana también dejó claro que el equipo blanco no tiene intención de hacer un relevo en el banquillo, pase lo que pase, con este grupo de futbolistas. "El Madrid sabe que debe afrontar una renovación en el vestuario y que esa renovación no quiere hacerla Zinedine Zidane. Y por eso, por la renovación imprescindible que tienen que hacer dentro del grupo, no consideran acertado ahora mismo subir a Raúl o poner a Pochettino con estos jugadores si esto se complica en la Champions, en Milan, en Ucrania, se complica mucho en LaLiga y cambia el curso de Zidane este mismo año. Yo lo definiría como que el Madrid no está en crisis pero que el ambiente dentro es muy, muy raro".