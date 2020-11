Nuevas políticas activas de empleo

Mejorar la empleabilidad de los jóvenes, fomentar el empleo indefinido -especialmente entre los colectivos que más lo necesitan: mayores de 45 años, parados de larga duración, mujeres…- y facilitar la conciliación familiar son algunos de los objetivos que el Gobierno plantea en su reforma de las políticas activas de empleo. Una reforma que este martes adelantaba la Cadena Ser y que, posteriormente, ha sido trasladada a los agentes sociales, y que busca unificar una normativa laboral hasta ahora dispersa, lo que proporcionaría mayor seguridad jurídica. Así, entre las propuestas presentadas por el Ejecutivo a los agentes sociales y que las Comunidades Autónomas podrán adaptar a las especificidades de su mercado laboral, figuran las subvenciones a la contratación indefinida con cuantías que podrían llegar a superar los 4.000 euros o ayudas de hasta 9.000 euros a las empresas que faciliten la conciliación de sus empleados, así como la obligatoriedad de que los programas que combinen empleo y formación y reciban apoyo público se sustancien en contratos de trabajo.

Propuestas que, tras la reunión entre Gobierno y agentes sociales, los sindicatos han valorado positivamente. Lola Santillana, secretaria de Empleo de CCOO , apunta en Hora 25 de los Negocios que “entendemos que el punto de vista de los agentes sociales, de los sindicatos, es clave si queremos acercar las políticas activas a la realidad de trabajadores y trabajadoras”. Optimista también María Carmen Barrera, secretaria de Empleo de UGT, respecto a la primera reunión. “La primera impresión es que hoy se ha dado el primer paso en la renovación de la futura estrategia española de políticas activas de empleo, donde irán todas las políticas activas para el próximo período hasta 2020 y 2024 y realmente hamos tenido un debate bastante rico y prolongado, donde había había una cierta sintonía, por no decir casi casi acuerdo, por parte de los agentes sociales de los objetivos de empleo de los próximos años"

Una batería de propuestas que, en palabras del profesor del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y experto en mercado laboral, Juan José Dolado, "apunta buenas intenciones, pero dada la experiencia pasada no podemos tener mucha confianza. El problema básico es que las políticas activas de empleo, sin corregir los problemas estructurales de desempleo, hacen que gastemos este año 40.000 millones en políticas pasivas, el año pasado 20.000… mientras que no corrijamos los problemas que están detrás de la extremada volatilidad del paro en España, las políticas activas tienen poco recorrido". "Hay autonomías que gastan mucho más que otras, pero eso significa que hay otras partidas en que gastarán menos. Las autonomías deciden cuáles son sus opciones de gasto, pero es bueno que haya una especie de suelo por debajo del cual no se pueda actuar. El problema es que ya estamos bien entrados en el siglo XXI y seguimos teniendo unos servicios públicos de empleo que funcionan con pautas del siglo XX" apunta Dolado.