Pandemia descontrolada: ¿qué está pasando en Melilla?

Es una de las ciudades de España con mayor incidencia acumulada de coronavirus, más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. El aumento de los contagios tiene una consecuencia directa sobre las hospitalizaciones; el 25% de las camas están ocupadas por pacientes COVID y lo peor: no hay suficiente capacidad asistencial, el 50% de las UCI están ya ocupadas... y se vacían porque la gente muere.

En 'Hora 25' con Pepa Bueno analizamos la situación de la ciudad autónoma de Melilla con el consejero de Salud Pública, Mohamed Mohand, con Justo Sánchez Miñano, médico y ginecólogo que quiere presentarse a presidir el Colegio de Médicos después de que la directiva dimitiera en bloque. También con Sergio Ramírez, profesor y Enrique Alcoba, empresario y representante del comercio en Melilla.

Lo cierto es que la ciudad autónoma de Melilla solo tiene un hospital. Algunos pacientes de hecho han tenido que ser trasladados a hospitales de Andalucía. En Melilla hay de las restricciones más duras de España: toque de queda de las 22:00 a las 6:00, la hostelería está cerrada, los locales de juego, los bares, museos y salas de exposiciones, reuniones de máximo 3 personas y además, cerrado perimetralmente. Una isla dentro de un continente.

La hostelería lleva tres semanas cerrada, los contagios siguen disparados y la presión asistencial no cesa. Estas son las voces de los protagonistas: un responsable en Salud Pública, dos médicos, un profesor y un empresario.

Mohamed Mohand, consejero de Salud Pública de Melilla

La incidencia tiene su razón. En la primera oleada apenas tuvimos incidencia del virus, después del verano, más bien a finales de agosto, nos empieza a azotar como lo está haciendo. Las medidas que salieron de un Consejo Interterritorial no se pudieron aprobar porque no fueron ratificadas por un tribunal.

Consideramos necesario incrementar nuestra capacidad asistencial. Nos preocupa mucho. Nos tenemos que concentrar en incrementar la capacidad, contamos con un buque medicalizado en la primera ola y ahora volverá a solicitarse.

Queremos establecer un hospital por módulos el actual hospital que tenemos y así poner una solución.

Nosotros lo que defendimos era un confinamiento domiciliario, pero no en su máxima expresión. Permitiendo salidas, paseos para los mayores y niños. Hoy día, seguimos pensando que es la herramienta que nos permite frenar en seco la transmisión. Con las medidas que hemos establecido empieza a descender la incidencia acumulada, pero es mucho más lento que estableciendo un confinamiento domiciliario. Así podríamos reducir mucho más la transmisión comunitaria.

Justo Sánchez Miñano, candidato a presidir el colegio de médicos

Desdramatizar no es mentir. La situación en Melilla lleva un tiempo realmente desbordada. Siempre hay discrepancia entre lo que opinan los políticos y los profesionales. Muchas veces los políticos no escuchan, no se acercan a ver qué sucede.

Llevamos un tiempo desbordados. Tendría que ver a mis compañeros de UCI y urgencias. Tenemos a gente con saturación baja, sin poder respirar. Eso nos deja la moral muy baja, nos quejamos de que no se nos escucha. En general no lo hacen. Evidentemente no se nos ha escuchado. Pedimos hace tiempo confinamientos selectivos donde había más positivos. No solamente no se nos ha hecho caso, sino que en el momento en el que lo presentamos nos sonrieron en la cara. Estamos aislados, pedimos que se hiciera un control de la gente que entrara. No se buscaron los argumentos legales para hacerlo. Igual si el aeropuerto y el puerto estuvieran controlados, no habría pasado esto.

Hay barrios en los que no llevan la mascarilla ni en el codo. Aquí falta de todo, el COVID es un espejo que se nos ha puesto delante para ver la miseria de los seres humanos. Todos los ministros que han ido viniendo siempre acaban con lo mismo. Ya dijimos que había que cambiar las cosas, el caso es que al no implementar lo que se tenía que implementar, estamos como estamos.

Durante muchísimos años hemos sufrido una presión asistencial de Marruecos.

Carlos Cano, matrón y del Sindicato de Enfermería

Un hospital no cubre las demandas habituales de los ciudadanos. En situación de pandemia menos aún.

Sergio Ramírez, profesor

La situación es muy crítica. Aquí las ratios ya eran muy altas antes de la pandemia. Hay una sensación de dejadez. La pandemia lo ha agudizado.

Se cumplen los protocolos en la educación. Todavía hay que afinar algunas cosas, pero se están llevando las mascarillas obligatorias. Pero es cierto que la situación es crítica.

Hemos tenido que meter dos turnos porque las ratio son muy elevadas. La mitad va a un horario y la otra mitad a otro. Aquí hay 33-35 niños por clase, aunque ahora está dividido.

Estamos teniendo clases confinadas, pero está tan mal que es normal. Los seres humanos convivimos.

Enrique Alcoba, empresario

El escenario que se nos presenta es bastante complejo. Melilla ha vivido siempre de cara a Marruecos, es recíproco. Ellos nos venden pescado, fruta, verdura, nosotros vendemos mercancía. Este año a raíz de que en marzo se cerró la frontera se ha cerrado todo el comercio.

La hostelería lleva casi tres semanas cerrada. No estamos acostumbrados a ir en el ránking de arriba, sino en el de abajo. No nos agrada. Tendremos que buscar alternativas si Marruecos nos cierra todo definitivamente.