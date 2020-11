El abrigo del rey

Es el outfit de un Rey, es un outfit estupendo. Tiene un defecto y es que yo no saldría a cazar con ese abrigo puesto: es un abrigo que hay que ponerse sin escopetas cerca, porque yo creo que es verlo y se disparan solas. Creo que me gusta, tengo que dejar pasar unas horas más pero me gusta. Uno de nuestros problemas con el juan carlismo fue que Instagram no se hubiese inventado antes, porque están apareciendo fotos del rey emérito que, como no pudieron ser colgadas en una red social, han acabado sirviendo pequeñas revueltas estéticas con carácter retroactivo. Una de las razones por las que yo no soy monárquico es porque defiendo que la monarquía tenga el contexto que le da sentido: y del contexto que le da sentido solo tenemos el diezmo. La estética la disfrutaba en privado y el diezmo lo padecemos en sus dos vertientes: la pública y la privada.