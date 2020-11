Estoy oyendo decir a muchas personas que solamente se pondrían la vacuna cuando otros lo hayan hecho antes. A esas personas me gustaría dirigirme hoy.

Queridas personas, imaginad que os digo: yo no pagaré mis impuestos hasta que no los paguéis vosotros. Tampoco voy a escolarizar a mis hijos hasta que no empecéis vosotros a escolarizarlos para ver cómo va la cosa. Ni pienso ser educado con vosotros hasta que no empecéis vosotros a serlo conmigo.

¿Verdad que si os dijera eso diríais que soy un egoísta? Pues es lo mismo que decir que no os vacunaréis hasta que se vacunen los demás. Sois como aquellos emperadores antiguos que hacían probar la comida a sus esclavos para ver si estaba envenenada.

Yo pagaré mis impuestos, escolarizaré a mis hijos y seré educado al margen de lo que hagáis. Y me vacunaré, y lo haré agradecido a la ciencia. De verdad, cuando toque hacerlo, hacedlo también vosotros. Y no tengáis miedo a la vacuna. A lo que hay que tener miedo es al virus.