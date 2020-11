Las razones genéticas que explican por qué unas personas son más altas que otras

La herencia genética está llena de mitos, porque lo evidente -que nos parecemos a nuestros padres- es mucho más complejo de lo que parece. Esta semana se podía leer un titular en la prensa científica que dice, más o menos, que "ya se sabe qué determina la estatura".

"No hay tantos genes para tantos rasgos", explica Manuel Martín Loeches, quien detalla que cerca de 10.000 lugares de nuestra secuencia genética determinan nuestra estatura. "Son cientos de miles de genes", señala Manuel Martín Loeches.

Desde el metabolismo celular hasta la digestión o la generación de hormonas y calcio, los factores implicados en la determinación de la estatura son muchos. "Será importante determinar cuáles son para abordar enfermedades y tratamientos", continúa el catedrático en psicobiología, a la par que afirma que "queda mucho todavía" por investigar y que da "para varias generaciones". "De los 20.000 genes que tenemos, la inmensa mayoría no se sabe para qué sirven", añade.

Para el catedrático, indica que muchas porciones del ADN "lo que hacen es regular la función de otros genes", lo que es "muy importante" para determinar diferencias. "No hay ningún gen basura", señala en referencia a la creencia que había hace años.

Para enfermedades que se sabe que tienen herencia genética muy fuerte como la esquizofrenia, apenas se han descubierto un centenar de ellos que no cuentan más de un 20% de la varianza. "No está siendo sencillo, ni tan siquiera con la estatura", comenta. En referencia a la inteligencia, asegura que hay un debate inmenso y que en torno al 80% es heredable. "No hay un gen para la inteligencia, hay miles.