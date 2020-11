La creadora de 'Antidisturbios': "Si encontramos una historia que nos emocione habrá segunda temporada"

Pocas veces la prensa especializada había coincidido, y para bien, al hablar de una ficción española. "La serie española del año", "Todo es veraz, tenso, duro y apasionante", "Una de las mejores series hechas en España", " Sorogoyen desnuda la violencia policial en un portentoso thriller". Todo esto, y más, se ha dicho de "Antidisturbios", la serie creada por Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña y Eduardo Villanueva.

"Cuando estás escribiendo en el éxito no piensas porque no sabes si lo vas a tener pero es cierto que en este caso teníamos un pálpito que íbamos por el buen camino", nos dice Isabel Peña, Los protagonistas son seis antidisturbios de la UIP que ejecutan un desahucio en el centro de Madrid pero todo complica y un hombre acaba muriendo.

A partir de aquí un equipo de Asuntos Internos se encarga de investigar los hechos por los que los seis agentes se enfrentan a una acusación de homicidio imprudente. Y en medio de ellos, Laia Urquijo, una de las agentes de Asuntos Internos se obsesiona con el caso de tal forma que le lleva a descubrir toda una trama de corrupción. "El origen de esta serie está en 2013 porque se nos quedó en el tintero cuando hicimos "Que Dios nos perdone". Y ahora, 5 años después, lo hemos querido recuperar con la idea de una policía mujer enfrentada a un mundo de hombres", nos dice la guionista Isabel Peña.

Vicky Luengo es Laia Urquijo, la policía de Asuntos Internos que acaba descubriendo más de lo que pensaba. " Cuando me llegó el guion tuve claro que algo bueno iba a salir estando detrás Rodrigo, ese equipo, esos compañeros. Todo era garantía absoluta". Vicky empezó a trabajar a los 15 años cuando su madre la apuntó a una escuela. " Iba los sábados y me gustaba mucho. No recuerdo cuando decidí ser actriz pero en mi caso no había un plan B. Siempre he querido ser lo que soy". Para ser la tenaz Laia Urquijo Vicky pasó el casting más largo de su vida." Hice una primera prueba de unas cuatro horas. Al mes me llamaron y trabajé con Rodrigo mucho en distintas escenas para finalmente entrar en la serie"

Hovik Keuchkerian, Osorio en la serie, no pasó ningún casting. "Me llamó Sorogoyen, tomamos un café y enseguida me mandó los guiones porque tenía claro que me quería en la serie". Antes de ser actor Hovik fue boxeador, campeón de España de pesos pesados, hizo monólogos de comedia y hasta le dio por la poesía "Esta profesión es una de las pocas profesiones del mundo en la que puedes hacer todos los años de Arte Dramático que quieras que sino no lo llevas no lo llevas. Es una profesión que se trata de haber vivido muchas vidas y en mi caso tiene que ver con el boxeo. Tu no puedes pelear sin leer al rival. Y se parece mucho a la interpretación".