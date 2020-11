Dos negacionistas se vuelven virales tras culpar al comunismo de los males de la pandemia

La Vida Moderna, convertida en esta séptima temporada en un programa de supervivencia, continúa viviendo de la actualidad y Quequé, un día más ha aprovechado para hacerse eco de unas disparatadas opiniones que hemos conocido en estos últimos días relacionadas con el negacionismo.

Un reportero de El Español fue a cubrir una manifestación de negacionistas convocada por un pequeño sector de la Policía y allí se encontró con dos señoras que dieron una auténtica exhibición, tal y como le enseño Quequé a sus compañeros Broncano e Ignatius.

"Recomiendo a todo el mundo que se lea el Plan Eugenésico de la Fundación Rockefeller y entonces sabrá de qué va el confinamiento", señalaba una de las señoras. La otra, directamente le echaba la culpa al comunismo.

"Que se lean el discurso que hizo Nikita Jruschev el 29 de noviembre de 1959 y ahí dice que los hijos de tus hijos vivirán bajo el comunismo y los ocho pasos para llegar al comunismo se están cumpliendo", sentenció la señora.

"Nuestra labora periodística es intentar entenderlas", dijo Quequé entre risas. Una de las señoras se despidió con una frase que pasará ya a los anales de la historia, un eslogan o coreo inventado que rezaba así: "Anyway Hemingway, go away to come away". What a time to be alive.