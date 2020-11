Joan Mir: "No puedes describir con palabras algo que llevas persiguiendo desde los nueve años"

Este domingo Joan Mir ha logrado proclamarse campeón del mundo de MotoGP por primera vez en su carrera deportiva. El piloto balear sufrió para terminar logrando matemáticamente el título pero finalmente lo consiguió.

Horas más tarde, el joven piloto español de 23 años pasó por 'Carrusel Deportivo' para charlar con Dani Garrido una vez se había quitado la presión de lograr el campeonato del mundo.

"Es un sueño por el que he estado luchando toda mi vida. Cuando persigues algo desde los nueve años, finalmente llegar al objetivo es algo que no puedes describir con palabras. Cuando he cruzado la línea de meta me he venido abajo, me ha entrado un alivio de emoción, he empezado a llorar como un niño y bueno, ha sido muy emocionante", comentó.

También ha reconocido lo importante que ha sido su familia para lograr esta proeza. "Me he acordado de la gente que me ha ayudado: de mi padre, de mi familia... de la gente que me empuja cada día en casa para levantarme y ser cada día una versión de mí más obsesionado en mejorar cada día y dar lo mejor de mí mismo".

¿De qué tiene más ganas Mir, de que vuelva la afición o Marc Márquez? "De que vuelva la gente a las gradas (risas). Marc que esté perfecto cuando pueda, al final es el hombre a batir. Este año ha sufrido una lesión por la cual seguramente el Mundial habría sido distinto, pero no quiere decir que nosotros no nos lo hubiéramos llevado, pues las posiciones y la constancia que hemos tenido han sido a destacar".

Por último también ha confesado lo duro que ha sido el tener que ser extremadamente cauteloso para minimizar las opciones de contagiarse de coronavirus. "Ha sido muy estresante. Normalmente te ibas a casa a desconectar, con los amigos, a estar tranquilo o con tu pareja o lo que sea, pero ha sido algo muy difícil. Hay que dedicar también ese título a esa gente que lo ha pasado mal".