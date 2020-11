Gregorio Marañón: "Me cuesta mucho entender que se abra un rechazo sin argumentos a la Transición"

Gregorio Marañón Bertrán de Lis, abogado, empresario, académico, nieto mayor de uno de los más ilustres médicos e intelectuales del siglo XX, acaba de publicar Memorias de Luz y Niebla, su autobiografía, que es también una historia de empresas, bancos e instituciones culturales españolas a lo largo de los últimos 50 años.

Al principio de estas Memorias recuerda que en 1961, cuando tenía 19 años, le preguntaron cómo se veía él en el futuro. Y respondió que deseaba "formar parte de una generación que deje huella firme de su paso e influir en mi generación". Ahora, cree que "se integró" de una manera "muy activa" en ese proyecto generacional.

Sobre la Transición, Marañón considera que "el que no sabe denosta" y no critica el revisionismo, pero sí cree que parte de las lecturas de este proceso "parten de la ignoracia". Asimismo, menciona también algunos fallos de este periodo como no "cerrar los procesos de vertebración territorial del Estado".

"Me cuesta mucho entender que se abra un rechazo sin argumentos a la Transición. Hemos logrado 40 años de paz, crecimiento económico y desarrollo social", añade el abogado y empresario.

Ante los escándalos del rey emérito Juan Carlos I, indica Marañón que "hay que separar las dos personalidades". Por un lado, la del "defensor de la democracia" y de su papel clave en la Transición, y por otro el ámbito privado. "Si lo que se le imputa es cierto, no puede defenderse", asegura