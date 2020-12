Hace unos días se cumplieron cuarenta años del asesinato de John Lennon. Ha pasado toda una dictadura. Procedo de una generación que midió el tiempo en dictaduras. Hoy soy mucho más viejo que John Lennon en el día de su muerte a tiros en el portal de su casa; pero, cuando lo mataron, él era mucho mayor que yo. Mi madre, que cree sobre todo en sí misma, quiero decir, en lo que uno da de sí, cada noche de difuntos les pone lamparillas en platos con aceite a los que ya no están, ella las llama mariposas a las lamparillas, o a las almas, a saber. Todos los 8 de diciembre, pongo canciones de John Lennon. Dos o tres, como las mariposas de mi madre. Bueno, hay una que la repito varias veces seguidas. ¿Nunca os ha pasado que habéis quitado precipitadamente una canción para ponerla de nuevo desde el principio por miedo a que se acabe? En la vida, a eso se le llama nostalgia. Hay un vídeo donde Lennon sale paseando muy feliz por Central Park. Es otoño en Nueva York en 1974, como fue otoño en Madrid hacia 1950 en aquel libro de Juan Benet, que lo abría uno y se encontraba dentro a Pío Baroja recibiéndonos. Todos los otoños del mundo (es un decir) son el mismo otoño, porque las hojas de los árboles no mienten, y se ponen amarillas y caen, igual que tampoco nos engañan las hojas de los libros cuando pasan. Ahora decimos pasar pantalla, pero en los días en que leíamos lo llamábamos pasar página. A John Lennon lo mató un fan que leía. O un antifan. Esto lo explicó Groucho Marx en una película: uno nunca sabe en qué lado del espejo se encuentra. El asesino de John Lennon dijo que estaba imbuido de la lectura de El guardián entre el centeno, de Salinger. Llevaba aquel libro en la mano como se tiene una pistola. Pero los libros no matan. Ni las canciones. Ni siquiera cuando morimos por ellas.