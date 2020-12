Numerosos estudios explican ya que la pandemia ha afectado profundamente a nuestros sueños.

Resulta que, además de no dejarnos dormir bien, cuando dormimos seguimos con el tema en nuestra cabeza.

Abundan al parecer los sueños- metáfora en los que nuestras preocupaciones se transforman en ataques de bichos y monstruos invisibles.

Dice un estudio finlandés que se han producido gran cantidad de sueños en los que nos vemos en la situación de perder el pasaporte en alguna frontera de forma que se nos impide el paso.

En mi caso la cosa se complica porque a menudo sueño con películas, o mejor dicho, las escenas de películas se cuelan entre el resto de las cosas en una mezcla que muchas veces puede ser peor que la peor pesadilla.

Ultimamente tengo un sueño recurrente en el que se me mezcla la pandemia con “El séptimo sello” de Bergman y “Placido” de Berlanga.

Yo y mi familia estamos en casa preparando la mesa de la cena de Nochebuena. Como han venido mis hermanos y mis sobrinos somos en torno a cuarenta personas en una habitación minúscula. Todos llevamos abrigo porque las ventanas están abiertas de par en par para que corra el aire y las mascarillas, después de varias botellas de champán, nos las hemos subido a la cabeza a modo de gorritos de fiesta. Hay tanta ventilación que un par de sobrinos pequeños vuelan por la ventana.

Luego vuelven a subir como si nada. Cosas de sueños.

Total, que estamos todos cantando villancicos como si no hubiera un mañana cuando llaman a la puerta.

Como todavía esperamos a unos primos de Asturias, abro alegre y me encuentro con “La Muerte” que está vestida y maquillada como en la película de Bergman, solo que en vez del rostro de Max von Sydow tiene la cara de Joaquín Reyes y habla con acento manchego.

Viene acompañada por un grupo de cinco personas de distintas edades que no me suenan de nada.

Entonces la muerte pregunta si pueden entrar a celebrar la noche con nosotros, y después de unos momentos de reflexión decidimos que si no consideras a “La Muerte” como allegado, ¿a quién vas a considerar? Así, que le digo que pase, que donde comen 30, comen 40 y al principio todo transcurre muy alegremente, con la muerte contándonos anécdotas de su trabajo y del susto que se pega la gente cuando aparece a buscarlos.

Esto mosquea un poco a mi cuñado, que en un aparte me plantea la posibilidad de que en realidad esta visita sea de tipo profesional y no amistoso. Vamos, que ha venido a buscar a alguno de los que estamos en la casa. Yo respondo que no creo mientras veo a Joaquín Reyes con calva blanca comiéndose otro langostino, y sin pensarlo dos veces me acerco a él para preguntárselo. Enseguida me tranquiliza: Nosotros, de momento, nos quedamos; los que se van a ir al otro barrio a cuenta de los contagios de estas fiestas son los cinco que le acompañan, así que se le ha ocurrido que disfruten un poco como los demás.

Es entonces cuando me despierto entre sudores fríos mientras suena el timbre de la puerta. Miro por la mirilla y hay cinco personas que ya conozco.