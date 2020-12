"La vida negra" y el Estrecho

El tema "Everybody Wants To Rules The World" con el que hemos abierto la sección, ha hecho que Pino tenga un flashback. Esta vez no hablamos de la versión que hizo hace unas semanas el “amigo secreto de Pino” de Tears For Fears, sino que Chema Patiño ha querido iniciar con un tema de Patty, su tocaya estadounidense, cuyo nombre completo es Patricia Lee Smith. Tres nombres que tuvieron mucha fuerza en el mundo de la música en los años 70. Apodada como la “madrina del punk” y precursora de este movimiento.

La relación que tiene la artista con la música va en paralelo con la de literatura. Pero, ¿qué es lo que le une al artista elegido por el “amigo de Pino”? La poesía y Francia.

Del siguiente artista que hemos hablado es de Jacques Brel. y no hay otro tema mejor que darle entrada con su "Ne me quitte Pas". Una canción que no deja bien parado al artista, ya que cuenta el desencuentro amoroso que tuvo con una integrante vocalista después de que ella se quedase embarazada, y él al ser católico, no lo asumiese. Lo no hay duda es que Brel es un gran poeta que ha tenido mucho seguimiento. Entre sus seguidores se encuentra la musa del existencialismo, Juliette Gréco, la cuál grabó un disco entero con canciones de Brel. Como curiosidad, el marido de Gréco fue el pianista y compositor, entre otras, de “La chanson des vieux amants” que el “amigo secreto” ha interpretado al inicio.

Podríamos decir que el artista belga ha inspirado a otros cantantes para componer letras. Por ejemplo hablamos del joven artista belga Stromae, con su tema “Formidable”. Esta canción recuerda al ya mencionado “Ne me quite pas” porque habla también de un embarazo no reconocido.

A la noticia que le ponemos hoy música es a la situación que estamos viviendo en España en las últimas semanas. Con la canción “La vida negra”, Abdn Al Malik. canta sobre las ilusiones de los jóvenes africanos rotas en el Estrecho. Podríamos decir que todas las canciones de la sección de hoy describen la situación que viven los migrantes al intentar venir a España. Se puede resumir como lo ha hecho Pino: Como dice Stromae, “Fort Minable”.