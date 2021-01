El cine que esperamos en 2021

2021 será el año de evaluar las consecuencias de la pandemia en el sector, de hacer balance de cuántos cines han sobrevivido y de si las plataformas ralentizan su crecimiento, de ver si Hollywood y los grandes estudios encuentran un modelo de coexistencia que parece inevitable. La industria tendrá que afrontar ese debate aparcado y mal gestionado de los últimos años para definir un modelo. Y ese modelo y los pasos que den marcará en gran parte lo que podamos ver esta temporada ya sea en una sala con pantalla grande o en la televisión de casa.

Parece que volvamos a ese Hollywood en el que las grandes compañías se pisaban unas a otras, en esta ocasión, van moviendo ficha con respecto a donde estrenar sus películas. Lo cierto es que ahora cada major tiene su propia plataforma, y detrás todo un conglomerado empresarial muy potente. Hollywood siempre ha sido negocio y el Covid no lo ha remediado, al contrario. Y en ese negocio, hemos visto diferentes movimientos y muchos anuncios para 2021.

Las majors

El más impactante, por lo que significa y puede acarrear, ha sido el de Warner, una compañía que en los primeros momentos de la desescalada trató de estrenar en cines, lo hizo con Tenet, la película de Nolan, pero han retrocedido, y en 2021 la estrategia será estrenar sus películas en cines y en plataformas a la vez. Películas como Wonder Woman, que en España sí ha ido a cines, y muchas venideras, como Matrix 4, King Kong contra Godzilla o una de las más esperadas, Dune, que ya ha sufrido retrasos por la pandemia y que reúne a Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac y Javier Bardem

Eso ha puesto el grito en el cielo de los exhibidores, es decir, las salas de cine, que temen que esta estrategia no sea algo temporal, mientras dure el Covid, sino que se instaure como una práctica habitual y los cines vayan desapareciendo. Sin duda, este 2021 va a ser el año en que observemos si cambian las prácticas de los espectadores

Otra major, Disney, muy criticada al inicio de la pandemia porque decidió estrenarlo todo en su plataforma y pasar de los cines. Mulán se estrenó en Disney Plus directamente, no le fue muy bien porque tenía un precio extra, y Soul ha sido su último estreno en streaming. Para 2021 lo que ha hecho es anunciar un apabullante y excesivo catálogo de series -sobre todo- y de películas, la mayoría relacionadas con los universos de Star Wars y Marvel. Ahora dice Disney que sí irá a cines, así que podremos ver a Scarlett Johansson en pantalla grande en Viuda Negra

Parte de la estrategia de Disney consiste en diversificar, para que se hagan una idea, como lo ha ido comprando todo, compró Fox, compró Pixar, un montón de cosas… ha creado varias plataformas y estrategias de estreno según cada producto. Por ejemplo, va a estrenar Nomadland en febrero, su apuesta indie para esta edición de los Oscar. La película de Chloé Zhao basada en el libro de Jessica Bruder sobre los nómadas modernos en la América profunda, la gente víctima de la crisis, del colapso económico, que se mueve en caravana por las zonas rurales. La protagonista es Frances McDormand, que aspira a estar en la terna de los Óscar por esta película que también produce.

Quien si va a por todas es Netflix, que quiere acaparar esta edición de los Oscar tras intentarlo con Roma y con El Irlándes. La plataforma de streaming no solo ha producido algunas de las películas de la temporada con gran presupuesto sino que también ha pescado de lo mejor de los festivales para su distribución. Tras estrenar lo nuevo de Fincher y Sorkin, en unos días tiene previsto lanzar Pieces of Woman, Fragmentos de mujer, cinta que adquirió tras su pasó por Venecia, y por la que Vanessa Kirby aspira a estar entre las nominadas al Óscar. Un papel conmovedor y contundente por el que la actriz recibió los aplausos de la crítica. El húngaro Kornél Mundruczó cuenta, en su primera cinta en inglés, su propio dolor tras perder a su bebé en el parto.

No sabemos qué pasará con ‘Noticias del gran mundo’, la nueva película de Paul Greengrass con Tom Hanks que también suena en la carrera de premios. Su propietaria es Universal,y aunque en EEUU se ha estrenado en los pocos cines que hay abiertos el día de Navidad, según los medios americanos, en el resto del mundo se verá también en Netflix. Un western humanista en el que Tom Hanks interpreta a un veterano capitán que, tras la Guerra Civil americana, encuentra a una niña que lleva años secuestrada por una tribu india.

De Universal sí sabemos que la nueva fecha de James Bond es el 2 de abril. Sin tiempo para morir fue el primer blockbuster que en marzo del pasado año retrasó su estreno y movió todo el calendario. Se reprogramó inicialmente para noviembre, pero ante la incertidumbre y el cierre de salas, se recolocó finamente en abril. Si Tenet fue la película que quiso dar aire a las salas tras la primera ola, este James Bond está llamado a ser el que impulse la recuperación de los cines y abra el camino del resto de blockbuster. Es la última entrega de Daniel Craig con Ana de Armas y Rami Malek entre sus acompañantes

Un año también se atrasó la nueva de Fast and Furious y Top Gun Maverick, con Tom Cruise, que veremos a partir de mayo y julio respectivamente. Cruise un productor muy meticuloso con las medidas anti covid, como escuchamos en ese audio en el que echaba una bronca monumental a su equipo por no cumplirlas. Otro gran retraso ha sido el de West Side Story, la versión que planea Steven Spielberg con Ansel Egolrt. También tendremos dramas musicales, desde el éxito de Bohemian Rapsody, los estudios buscan un nuevo pelotazo llevando a pantalla historias de grandes figuras de la música. Stardust es el biopic no autorizado de David Bowie, llegará en algún momento del año. Ya avisamos que ha recibido muy malas críticas en EEUU y Canadá. Johnny Flynn da vida al icono británico, referente estético y artístico de la segunda mitad del siglo XX. Más música y relaciones tormentosas con la fama, el alcohol y el amor, Los Estados Unidos vs. Billie Holliday. Andra Day encarna a la mítica cantante estadounidense de jazz y dirige Lee Daniels, el responsable de El Mayordomo o Monster's Ball.

El cine independiente

Eso en cuanto al cine más comercial, el que arrastra público a las salas, pero quien realmente ha sostenido durante ese tiempo a la industria ha sido el cine indenpendiente y el cine europeo. Y en los primeros meses de 2021 veremos algunas de las películas que mejores críticas recibieron en los Festivales de Venecia, San Sebastián o Sitges. En marzo llegará Druk, Another round, la nueva película del danés Thomas Vinterberg con Mads Mikkelsen, que arrasó en los premios del cine europeo. Una comedia negra sobre el experimento de cuatro amigos que, según ellos, los humanos tenemos un déficit en el nivel de alcohol en sangre y si lo ajustamos, mejoramos nuestra vida profesional y personal. Este punto de partida le sirve al director para reflexionar sobre la crisis de masculinidad y de los 40.

Another round, que es la candidata de Dinamarca a los Óscar, por Italia irá Nocturno, de Gianfranco Rossi, tótem del cine documental que retrata de forma poética la crueldad de la guerra. Y ojo a la sorpresa este año, Minari, ganadora en Sundance y que aunque no pueda optar al Oscar a la mejor película internacional, sí que parece que se colará en las categorías más importantes y puede ser la cuota asiática de este año.

Si los blockbuster pueden ayudar a a recuperación de las salas, los festivales deben devolver al cine de autor su gran escaparate. Por eso Cannes, que el año pasado no pudo celebrarse por primera vez desde mayo del 68, ha reservado tres fechas para cubrir cualquier imprevisto. El certamen más importante del mundo exhibirá algunas de esas películas guardadas en el cajón… Se espera The French Dispatch, lo nuevo de Wes Anderson, un comedia fragmentada en cuentos sobre el amor por el periodismo que protagonizan, ojo, Frances McDormand, Bill Murray, Tilda Swinton, y sí, también Timothée Chalamet.

Habrá codazos este año por entrar en la selección oficial de Cannes, hay algunos que se dejaron el sitio guardado el año pasado. Es el caso de lo nuevo de Leos Carax, titulado Annettte, con Adam Driver y Marion Cotillard, la próxima cinta de Bruno Dumont con Lea Seydoux, y la esperada 'Benedetta' del siempre provocador Paul Verhoeven. En Cannes, siempre hay codazos, a ver cómo lo hacen con la distancia de seguridad... y a ver que ocurre con la Berlinale, festival online en marzo, un mes después de lo previsto debido al aumento de contagios en Alemania en esta segunda ola. Málaga también retrasa fecha, será en junio y esperamos que Venecia y San Sebastián no tengan problemas.

El cine latinoamericano y español

Por lo demás, también llegará a los cines lo mejor de la temporada del cine latinoamericano, como Nuevo Orden de Michel Franco, que ganó el segundo premio en Venecia y pasó por San Sebastián. Una distopía sangrienta en la que el mexicano imagina un levantamiento contra los ricos. De Chile, una película muy especial con producción española. El agente topo, un original y personal documental en el que a un anciano se le encarga ser detective y entrar en una residencia para vigilar cómo tratan a los mayores. Un documental en el que muchos de los ancianos no eran conscientes de la película que se estaba grabando y que se mira de otra forma con la pandemia y la situación que se ha vivido en la residencias. Su directora es Maite Alberdi. Y desde Colombia, otra película con presencia española... Fernando Trueba dirige El olvido que seremos, adaptación del libro de Héctor Abad Faciolince, la historia del padre de este escritor al que da vida Javier Cámara. Héctor Abad fue asesinado por sus ideas políticas frente al avance de los paramilitares en su país, en la Colombia de los 80. Defensor de los derechos humanos, la cinta recorre su vida personal y su labor como médico defensor de la salud pública y de una medicina preventiva para los más desfavorecidos. Es la candidata de Colombia a los Goya y a los Óscar

Y eso nos lleva al cine español en un año que se presenta muy complicado porque muchos de los rodajes se paralizaron, interrumpieron o aplazaron. Sin los grandes nombres, Almodóvar se espera que empiece a rodar este año, Amenábar haciendo una serie-, Coixet acaba de estrenar… Y los jóvenes, como Carla Simon, esperando poder rodar, será el momento de conocer nuevos talentos y seguir muy pendientes de la cosecha de documentales tras los éxitos de 2020. Lo que sí que tendrá que hacer el cine español es dar salida a algunas de las producciones no estrenadas, especialmente las de Telecinco, que ha dejado tiradas a las salas, y no ha estrenado nada desde Adú en enero de 2020. Se espera que en primavera lance Operación Camarón, con Julián López, Carlos Librado Nene y Natalia de Molina, y más adelante Malnazidos, la película de Javier Ruiz Caldera que pasó por Sitges y une a rojos y fachas en la guerra civil contra los zombies

Pero sin duda este año será el año Berlanga. Se cumplen 100 años del nacimiento del director de El Verdugo, Plácido o La Escopeta nacional y hay preparados numerosos homenajes para este año berlanguiano, palabra ya aceptada por la RAE. También conoceremos qué esconde la caja 1043, la que depositó en el Instituto Cervantes para que se abriera este año.