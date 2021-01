José Mourinho, técnico del Tottenham, no se mostró del todo contento en la rueda de prensa tras el partido ante el Leeds a pesar de su cómoda victoria por 3-0. El entrenador portugués no dudó en atacar a los miembros de su plantilla que aprovecharon las fiestas para juntarse y celebrar las navidades. Entre los presentes, el lateral español, Sergio Reguilón. El ex del Real Madrid fue actualidad estas fiestas tras conceder una entrevista en el diario AS en donde confesaba qué detalle le dio Mourinho porque pasaba las fiestas sin los suyos.

Reguilón contó que se encontró en el vestuario un cochinillo y lo valoró muy positivamente, sin embargo se llevó el dardo de su entrenador, después de que este viera, tal y como lo hizo todo el mundo, la story que compartieron en Instagram y en la que se encontraban todos reunidos.

José Mourinho, "extremadamente decepcionado", con sus jugadores: "No estamos contentos, fue una sorpresa negativa para todos nosotros. El asunto se tratará internamente", afirma.

"Condenamos la imagen que muestra a algunos jugadores nuestros con familiares y amigos en Navidad, porque sabemos los sacrificios que todos hicieron en el país. Las reglas son claras y no hay excepciones. Dimos a los jugadores toda la educación y condiciones", sentenció en la conferencia de prensa