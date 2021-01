La FIFA concede medidas cautelares a Trippier

La FIFA ha concedido medidas cautelares a Kieran Trippier en relación a la sanción, por parte de la FA, que apartaba al inglés de la disciplina rojiblanca por su presunta participación en el caso relacionado con las apuestas deportivas en el pasado, como adelantó el periodista Ladislao J. Moñino en El País y tal y como ha podido confirmar la Cadena SER.

Una decisión que desde que se comunicó los colchoneros intentaron reducir, pidiendo el amparo de la Federación Española de Fútbol, sin embargo alegaron que era un asunto en el que no le correspondí actuar.

La sanción era de 10 encuentros sin poder jugar al fútbol de manera oficial, sin embargo el máximo organismo del fútbol mundial ha concedido unas medidas cautelares al inglés y estar así disponible para Simeone. Pese a que ya puede jugar mañana, Simeone decidió que no viaje porque al no haber entrenado desde en una semana y media no quieren que juegue pero a partir de mañana ya puede entrenar en el Cerro del Espino.

El Atlético de Madrid se ha enterado de esta decisión en las últimas horas, que además de ser una de las grandes víctimas como el propio jugador, ahora ve que la FIFA se pone de su lado y de esta forma no tiene que ser una preocupación más para el conjunto del Metropolitano.