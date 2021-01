"Me parece interesante no, lo siguiente": Álvaro Benito da el visto bueno al interés del Madrid en Alaba

Entrados ya en 2021, los futbolistas que concluyen contrato al término del curso tienen la posibilidad de negociar sus futuros destinos sin necesidad de desembolsar traspasos de por medio. En el Real Madrid, los casos de Luka Moddric, Lucas Vázquez y Sergio Ramos parecen acercar posturas en cuanto a tres ampliaciones que resolverían tres puestos de futuro en la Casa Blanca. Mismo escenario afronta David Alaba en el Bayern de Múnich, cuyo nombre suena con fuerza para terminar también vestido de merengue en una de las oportunidades que más emocionan a los comentaristas de Carrusel Deportivo.

"Es una oportunidad de fichar a un jugadorazo que te va a rendir en dos posiciones", contempló al micrófono Álvaro Benito en la noche del sábado, desvelando incluso su solución al 'overbooking' que existiría en la retaguardia madridista con esta incorporación. "Sobra el que sea. Yo me quedaría con Nacho. Militao a ver si hay alguien que lo pueda querer", analizó el exfutbolista, aunque mostró su preferencia de ver al austriaco jugando en el costado zurdo. "A Alaba en el largo plazo lo veo en el lateral. Me parece muchisimo mas jugador que Mendy y a Marcelo no le quedan demasiados años en el Real Madrid", vislumbró.

"Interesante no, lo siguiente", llegó a definir Benito respecto a este interés. Sin embargo, sus elogios al defensor no van dirigidos a una reconstrucción ante una hipotética salida de Ramos, cuya renovación lleva tiempo paralizada.

Antonio Romero dejó caer esta relación en antena: "No creo que la manera en la que haya aparecido cada semana con más fuerza sea una casualidad". El periodista no cree que la operación por Alaba se conciba como un sustitutivo del capitán blanco, aunque sí lo lee como un "aviso a navegantes".

Mijatovic: "Me parece un buen fichaje"

Los madridistas presentes en el Carrusel ni quisieron oír hablar de esta salida, si bien coinciden en aplaudir la probable llegada de Alaba. Pedja Mijatovic, quien fuera en su día director deportivo del Real Madrid, lo reflejó de esta manera: "Sabiendo que queda libre, aunque debemos entender que no es un central, presentándose esta oportunidad me parece un buen fichaje. Una buena alternativa para la defensa del Real Madrid sin ninguna duda", resumió desde su perspectiva.

El capítulo de intervenciones lo cerró el director del Diario As, Alfredo Relaño, con una afirmación contundente que pone en aviso a Florentino Pérez: "Alaba me parece una ocasion que no se puede dejar pasar".