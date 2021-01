Suecia reabre la puerta a Ibrahimovic

El adiós de Zlatan Ibrahimovic a la Selección Sueca podría no haber sido definitivo pese a su despedida en la pasada Euro 2016. Como ha recogido en Italia La Gazzetta dello Sport y ha explicado en Carrusel Deportivo el periodista italiano Filippo Ricci, el futbolista del AC Milan habría emprendido el camino de vuelta tras un encuentro de reconciliación con su seleccionador, Janne Andersson.

Una sombra de desencuentros con el entrenador obstaculaba hasta la fecha el retorno de la estrella sueca, que tuvo que marcharse de su combinado nacional por la puerta de atrás. Sin embargo, Ibrahimovic ha sido capaz a sus 39 años de revivir a su club hasta el liderato de la Serie A siendo su máximo baluarte y, en lo personal, también ha empezado a hacer méritos para ser convocado a la aplazada Eurocopa 2021.

"Quedamos y aclaramos, me dijo que nunca me llamó racista", comentó al respecto Andersson, en lo relativo a uno de sus episodios más sonados. Pese a que la decisión del técnico no es definitiva, ambas partes han acercado posturas en las últimas semanas. "Si Zlatan abre la puerta, tenemos que hablar. Lo que dijimos queda entre nosotros", añadió el entrenador, que tendría en su mano la posibilidad de firmar uno de los bombazos del próximo torneo internacional.

Suecia vuelve a poner el foco en la segunda juventud de su máximo goleador histórico, que podría convertirse en uno de los grandes alicientes de la Euro ampliando sus 109 internacionalidades. Con 10 goles en solo siete encuentros ligueros en la presente temporada, el '9' tiene media citación ganada con su nivel desplegado sobre el césped.