Historias detrás de 10 meses de pandemia: qué aplazó (y qué no) la llegada del coronavirus

Es inabarcable la lista de historias frustradas, todas esas cosas que tuvimos que dejar de hacer, que tuvimos que aplazar o cancelar, cuando se decretó el estado de alarma en España. Antes del 14 de marzo del 2020, imaginábamos viajes, buscábamos trabajos, íbamos a mudarnos. Pero entonces, Pedro Sánchez anunció una medida de excepción que, en principio, se aprobaba para 15 días. Esos 15 días acabaron siendo tres meses, unos meses en los que aplazamos la vida.

Juan, por ejemplo, iba a casarse con su novia Eugenia el 18 de abril y, cuando en la joyería le preguntaron si le grababan la fecha en su anillo de boda, dijo que sí que "algo muy gordo" tenía que pasar para que no se casara. Y pasó, aunque en ese momento, ni se lo creían. "No teníamos ni puñetera de la idea de lo que estaba pasando. En un momento dado se nos fue al traste lo que llevábamos dos años planeando, con mucha ilusión". Eso recuerda ahora, tantos meses después. Retrasaron la boda, para agosto. Pero tampoco pudo ser. "Nos llamaron más de 100 personas diciendo que les daba miedo desplazarse hasta Granada, donde nos íbamos a casar. La gente tenía mucho miedo y tuvimos que volver a cancelarla".

Ahora, Juan y Eugenia, que llevan juntos desde el año 2012, tienen otra fecha para casarse, el 25 de abril, un año después de lo previsto. Pero el anillo viejo piensa conservarlo, como un testigo mudo del año de la pandemia. "Cuando tenga niños o nietos, se lo enseñaré. Les diré '¿os acordáis de la pandemia del año 2020? Pues esto fue lo que me pasó a mí'".

Como le ha pasado a Juan, la pandemia nos ha obligado a retrasar millones de planes. Pero también ha trastocado lo que era inaplazable. Paula es madre de dos niñas gemelas, Julia y Clara, que nacieron en Madrid el 14 de marzo, el mismo día que se aprobó el estado de alarma. Paula se recuerda a sí misma viendo la rueda de prensa en la que Pedro Sánchez anunciaba el confinamiento, aunque dice que en ese momento preciso no tuvo miedo. "No sé si por un instinto de maternidad o supervivencia, aunque en ese momento todo me parecía surrealista, yo estaba enfocada en que todo saliera bien. Lo veía, inicialmente, con cierta distancia".

Afortunadamente, todo salió bien. Pero entonces, llegó el miedo. "Un miedo atroz a contagiarme o a contagiarlas a ellas, porque habían nacido con muy poquito peso, 1'5kg la más pequeña". Por eso, Paula recuerda la sensación de "miedo a todo" que vino acompañada, entonces ya sí, de la incredulidad. "Hasta ese momento, lo que yo había tenido en la cabeza eran cosas como gestionar el alojamiento de mis padres, porque son de fuera de Madrid, y teníamos que buscarles un hotel cerca del hospital o cerca de casa. Eso era en lo que pensaba. Pero pensar que iba a tener dos hijas gemelas, en medio de una pandemia y además, el día que se decreta el estado de alarma, esa combinación no se me pasó jamás por la mente. Cuando pasó -recuerda ahora Paula- lo que tenía era sensación de irrealidad, de estar viendo una película en la que va venir el ejército americano a salvarnos a todos. Nunca iba a aparecer Pedro Sánchez en la ecuación".

Sánchez y el estado de alarma aparecieron en la ecuación de todos. Tanto que las gemelas conocieron a sus abuelos maternos, que viven en Asturias, en junio, al terminar el estado de alarma con el que habían nacido. "Fue muy emocionante -asegura Paula-. Yo los había despedido en Navidad sin hijos y les dije 'hola' en junio con dos niñas de tres meses. Fue muy emocionante".

No tuvo forma Paula de aplazar el nacimiento de sus dos hijas. Y tampoco Monse pudo aplazar lo que le ocurrió a ella. Vive en Reino Unido y a principios de marzo acababa de mudarse a Bath porque empezaba en un nuevo trabajo. Sus padres habían ido a verla desde Santiago de Compostela y les pilló la declaración de estado de alarma cuando acababan de entrar en el país. Dice Monse que les generó "nerviosismo e inquietud", pero esa no fue la peor noticia que recibieron aquel fatídico mes de marzo. La pero noticia imaginable les llegó, también desde España, dos días después, el 16 de marzo. "Recibimos una llamada de mi primo diciéndonos que las pruebas de su hermana, que tenía 34 años, habían dado muy mal y que no iba a superarlo". Lo que no iba a superar Aldara, casi como una hermana para Monse, era un tumor cerebral que la estaba matando. Le daban dos semanas de vida así que, tanto Monse como sus padres intentaron volar a España para despedirse de ella. Pero no hubo manera: "Empezamos a buscar billetes de avión pero como todo el continente estaba echando el cierre, nuestros vuelos se fueron cayendo uno a uno". Tenían las maletas listas para salir en cuanto les dejaran volar, pero no consiguieron una reserva hasta una semana más tarde. "Y tuvimos la mala suerte de que el día antes de volar, mi prima no lo lograse. Así que el día que cogimos el vuelo fue una pequeña victoria porque conseguíamos volver a casa pero una gran derrota porque no llegamos a tiempo".

Una gran derrota que Monse todavía arrastra. "Era una sensación de que no te levantabas del suelo, de que no llegabas y no había nada que pudieras hacer. Una sensación de impotencia, de frustración, de culpabilidad también". Y sobre todo la sensación de no poder completar el duelo. Porque cuando ella llegó a España, a su prima ya la habían incinerado. "Y ya estaba. No había ningún otro modo de manifestar el duelo. Solo había que volver a casa y cumplir con el confinamiento".

Y ahí sigue Monse, en pausa, esperando completar lo que aún sigue incompleto. "Para mí 2020 ha sido como que metes la primera y se te cala el coche, y metes la segunda y se te vuelve a calar. Mi vida se paró un poquito en marzo". Ahora, Monse ha vuelto a España para pasar con los suyos estas Navidades rarísimas. Porque si algo positivo puede sacar de todo esto, se queda con eso: nada dura siempre así que no podemos perder ni un segundo en cuidar y en cuidarnos. Monse lo define como una "sensación de urgencia". "Siempre he vivido con la sensación de que habría tiempo. Y este año me ha demostrado que no es así. Este año lo que he aprendido es que es mejor que no dejes para mañana el ver a alguien o decirle algo. Porque ese momento, igual no llega nunca".