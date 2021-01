Little Richard y el primer salvaje del rock and roll

Entre 1955 y 1958 un chico de veinte años que llevaba media vida subido a un escenario comenzó una revolución, la mayor revolución cultural del siglo XX. A aquel chico le llamaban Little Richard y en mayo de 2020, en plena pandemia, murió sin el reconocimiento que su obra merecía.

La influencia de Little Richard en la música es enorme. En su último curso de colegio, Paul McCartney tocó para sus compañeros uno de los temas de Richard. Algo parecido le sucedió a Bob Dylan, que en el anuario de su colegio de 1959 dejó escrito su sueño. “Unirme a la banda de Little Richard”. Los dos, a su manera, cumplieron su sueño. Dylan compartió gira con su héroe en los años noventa y The Beatles compartieron escenario con Richard cuando se fogueaban en sus noches de Hamburgo. Tras la muerte del pianista, Paul McCartney escribió una carta que merece la pena leerse.

“Las canciones de Little Richard llegaron gritando a mi vida cuando era un adolescente. Le debo mucho de lo que soy a Little Richard y su estilo y él lo sabía. Solía decir que me había enseñado todo lo que sabía y era verdad. Fue un gran hombre con un genial sentido del humor al que los amantes del rock and roll echaremos de menos. Siempre le agradeceré lo que me enseñó, la generosidad que tuvo al dejarme ser su amigo”, explicó el músico de Liverpool.

La vida y carrera de Little Richard son una fábula, un relato duro en muchos aspectos, pero marcados con una imaginación fuera de lo común, una imaginación que le permitió pensar en una música nueva, pero más allá de eso, pudo dotar a ese sonido de todos los ingredientes que lo convirtieron en algo especial. En 1957 llegó a las tiendas el primer LP de Little Richard, esta semana recordamos su historia, contexto y canciones de la mano de Fernando Navarro, Lucía Taboada e Igor Paskual.