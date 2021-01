El Real Madrid accede al mercado invernal de fichajes en un momento dulce en cuanto a lo deportivo después de un mes invicto, pero con muchos frentes abiertos en las oficinas. Tras la victoria ante el Celta de Vigo de este sábado, las miradas se trasladan a los contratos de los tres estandartes del equipo que concluyen su vinculación de blanco en junio: Sergio Ramos, Luka Modric y Lucas Vázquez.

El trío de madridistas tiene desde este mes de enero la posibilidad de negociar su salida gratis a cualquier otro club en verano. Esta situación choca especialmente en el caso del capitán, con quien se llevan acercando posturas desde hace meses sin haberse llegado al acuerdo definitivo. El Sanedrín reconoce en el tramo final de Carrusel Deportivo su incomprensión por tanta demora, aunque tiene claro que la firma del central llegará más tarde o más temprano.

La renovación estancada de Sergio Ramos

Álvaro Benito se mostró confiado al respecto: "No estoy preocupado". "Me sorpendería mucho que Sergio no continuara en el Real Madrid", apuntó, aun consciente del "riesgo" que supone su situación actual. "Las cosas es mejor dejarlas atadas porque al final puede ser que alguien se vuelva loco en un momento de necesidad y que un equipo grande de Europa le pueda pagar un contratazo. Tiene un riesgo, veo muy improbable que se dé, pero está la puerta abierta", avisó.

Más crítico con las negociaciones fue Antonio Romero: "Sergio Ramos es un capitán descomunal y es una inconsciencia que siga a 3 de enero sin firmar la renovación". "Es un mal mensaje para el vestuario que el capitán del Real Madrid no haya renovado a cinco meses de terminar su contrato. En cualquier otra circunstancia, un tipo que ha dado lo que ha dado por un club como Sergio Ramos por el Real Madrid, si quiere renovar le hubieran renovado", resumió, asumiendo que desde el lado del camero no se ha cerrado la ampliación porque "cree que merece algo que quiere exigir".

Confronta el narrador con el recado de Antón Meana para Ramos, que habla del "pasito al frente" que echa en falta para acercar posturas. "Creo que es muy bueno que Sergio se quede, pero no hay que crear esta alarma permanente. Se crea una sensación de que el Madrid no está tratando bien a Sergio Ramos que no creo que sea así", manifestó, poniendo sobre la mesa la "responsabilidad de las dos partes".

"Ramos está jugando esta partida de ajedrez con negras, le ha tocado un escenario que no es el más comodo para él", amplió Meana, que otorga a Florentino Pérez la iniciativa de la operación.

El apoyo al jugador llega también de boca de un Javi Herráez que consideró que lo que pide "se lo ha ganado" y de un Mario Torrejón que aportó matices: "Es imposible que cobre más. Los jugadores tienen que ser conscientes de que cuantos más años cumplen, su rendimiento va a ir a menos. Es un trabajo físico, no intelectual. Sergio Ramos creo que es consciente de todo ello y creo que todo al final va a ser mucho más sencillo", expuso.

Romero: "Modric ha salido a dejar en ridículo al entrenador"

En menor medida, Modric y Lucas Vázquez también se llevaron las flores del Sanedrín. Sobre todo el croata, que a sus 35 años está dando "un nivel increíble" según Álvaro Benito y ha despertado los elogios por su reacción cuando cayó relegado al banquillo al comienzo de curso.

"Modric cuando jugó 25 minutos salió a comerse el césped. No ha salido con caritas. Ha salido a dejar en ridículo la decisión del entrenador de dejarlo en el banquillo", alabó del mismo modo Antonio Romero, a sabiendas de estar hablando de unos de los futbolistas del momento.

Meana: "Hubo motivos deportivos para despedir a Zidane"

Renacido igualmente está un Zinedine Zidane a quien Antón Meana reconoció haberle visto fuera de la Casa Blanca en diciembre: "Para mí es un milagro", calificó acerca de la reacción madridista. "Es mérito de Zinedine Zidane. No era imaginable, ha sido un cambio de rumbo para bien y creo que tenemos Zidane para rato", confesó, antes de explicar su visión del francés fuera del banquillo merengue. "Hubo motivos deportivos para despedir a Zidane y creo que no hubiera sido injusto que lo echaran despues de Kiev. Con Pochettino en el mercado era una opción a valorar", aseguró.

Tras superar sus días más críticos, Romero alabó la respuesta de 'Zizou' en base a su punto más fuerte: "Zidane tiene un mérito innegable. Ser entrenador del Real Madrid es muy complicado y Zidane tiene una virtud de equipo grande, que no quiere que se le desenganchen los futbolistas", alegó, incidiendo en que "es un entrenador de vestuario y necesita un vestuario que le crea a pies juntillas".