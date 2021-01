"¿Por qué no hay un acuerdo?": Romero responde a la duda de Jordi Martí y toda la afición blanca sobre Ramos

La renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid se ha enquistado y esto preocupa en el seno del club blanco. En las últimas horas, René Ramos, hermano y representante del futbolista, ha mostrado su desconcierto ante la situación del capitán madridista a través de su perfil de Twitter. Cuando jugador y club parecían estar condenados a entenderse, la opacidad reina en torno a la renovación de Ramos para continuar en el club en el que milita desde hace más de 15 años.

Antonio Romero: "Creo que Ramos y su entorno tienen todo su derecho de pensar que es una oferta a la baja que infravalora al jugador. Si quiere firmar la renovación, la firmará. Ramos tuvo que pedir que le ofrecieran dos años. Si Alaba gana lo que dicen que gana, podría ganar más que Ramos si ficha por el Real Madrid".

Jesús Gallego: "Ramos no va a conseguir un buen contrato en ningún sitio. Si el Madrid te ha dicho que te respeta el contrato y te da dos años y aún así no firmas, es que no quieres tanto al Real Madrid. Con 35 años, Ramos no está en el mejor momento de su carrera. Es el alma del vestuario, pero no puede ser el mejor jugador del equipo".

Antón Meana: "Hasta donde sabemos, el Madrid le transmitió a Ramos que no había problema en firmar dos años. La oferta es renovar con el mismo contrato, añadiendo la rebaja salarial. A Ramos no le gusta esta oferta, tiene la opción de irse o quedarse, pero yo no veo al Madrid cambiando. La oferta del club es muy clara. Si Sergio no la quiere, tendrá que irse a otro sitio. Interpreto que Ramos quiere quedarse, pero no está contento con la oferta económica. Pretendéis que nos dé pena que Ramos vaya a ganar trece millones en mitad de una pandemia".

Julio Pulido: "Ramos cree que Florentino no tiene el trato con él que merece. No puedes tener al jugador más importante de tu plantilla sin renovar a día 4 de enero. Ramos se pondría el primero para negociar una rebaja salarial por la COVID. Si Florentino no tiene problema en pagarle lo mismo a Ramos, ¿por qué no hay renovación? Lo que es injusto es que se ponga el foco en que el jugador pide más dinero y no en el rendimiento que aporta al equipo".

Mario Torrejón: "La primera queja de Ramos fueron los dos años, ahora es el dinero. Quiere quedarse en el Real Madrid, ¿por qué no firma?"