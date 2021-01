2021: ¿El año de la recuperación?

Tras el desplome de la economía española en 2020, las perspectivas son más halagüeñas para este nuevo año, aunque la magnitud de la expansión de la economía difiere según quién haga las previsiones: el Gobierno apunta a un crecimiento del 7,2% -que, con el impulso de las ayudas europeas, llegaría a ser del 9,8%-, mientras que el Banco de España proyecta un crecimiento en una horquilla que va del 4,2% al 8,6%. Desde los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional dice que España crecerá un 7,2%, mientras que la OCDE apunta que la subida será de un 5%.

“Este año va a consistir en dos partes muy diferenciadas. La primera parte va a estar todavía muy afectada por la crisis, con un crecimiento muy débil, apenas positivo, yo dría hasta el verano, y la recuperación vendrá en el segundo semestre de 2021, fundamentalmente de la mano de la vacuna. Yo creo que sin la vacuna es difícil pensar en una recuperación vigorosa, porque hay mucho gasto embalsado, personas que han gastado, ahorrado, el turismo no ha vuelto…y el conjunto del año, nosotros pensamos que estará en torno a un 6,5% de crecimiento. Hasta 2023 no recuperaremos el nivel precrisis” señala Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas.

Trabajo: ¿más ERTEs?

El mecanismo de los ERTE ya se ha renovado en dos ocasiones, a finales de junio y a finales de septiembre, en ambos casos con negociaciones de infarto, que se prolongaron durante horas y con consensos en el último momento, y la negociación para renovar los ERTE más allá de enero puede ir por el mismo camino: primero, ya hay voces que cuestionan que este mecanismo sea el más adecuado para evitar los efectos de la pandemia: es el caso del Banco de España, o la patronal, que ya pide que se levanten las prohibiciones a los despidos de hasta seis meses después de realizar los ERTE. Dicen en CEOE que perseverar en esta prohibición puede suponer la caída de empresas que serían viables si se les permitiese acometer una reducción de plantilla.

La consolidación fiscal que viene

Este 2021 también traerá modificaciones en el sistema impositivo: el IRPF, sube 2 puntos el tipo marginal para los que ingresan más de 300.000 euros en rentas del trabajo, y un 3% para las rentas del capital a partir de los 200.000 euros; sube un 1% también el impuesto de patrimonio, para los patrimonios de más de 10 millones de euros; el IVA de las bebidas azucaradas pasará a ser del 21% y se crean dos nuevos impuestos, la tasa Google y la tasa Tobin.

“Esta subida de impuestos es muy cosmética e imperceptible, la mayoría de los oyentes que noes está escuchando ni siquiera se va a enterar, por lo tanto, eso no es una subida de impuestos, una subida de impuestos la notas. No es el momento, había dudas en abril, tanto sobre la capacidad que teníamos para la capacidad de ERTEs y la necesidad o no de tener que subir los impuestos en el año 2021, y el BCE lo ha resuelto, si te va a financiar la emisión de deuda pública con tipos al 0%, pues evidentemente, no es el momento de hacer una subida de impuestos y una política fiscal contractiva, ese fue uno de los errores de Rajoy en 2012, forzado por la Comisión Europea: metió un ajuste fiscal de 4,5% en términos estructurales, y provocó la destrucción de un millón de empleos” apunta el economista José Carlos Díez, que además cree que hay que reformar integralmente el impuesto de Sociedades.

Consumo: los precios del 2021

Con la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros, Ouigo, la línea de bajo coste de la francesa SNCF en España comienza a operar en España, con viajes a 9 euros y niños a 5 en su trayecto Madrid-Barcelona, el primero que pondrá en marcha, aunque no descarta comenzar el servicio Madrid-Levante también en 2021.

Mientras que también cambiará la tarifa de la luz y se abren dos posibles vías para ahorrar en el recibo: el nuevo Fondo para financiar las primas a las renovables y el nuevo modelo de tarifa eléctrica con distintos horarios y distintos precios de la energía a lo largo del día, y la posibilidad de contratar dos potencias distintas: una para horas punta y otra para horas valle. El modelo, desarrollado por la CNMC, se pondrá en marcha en abril, ha sabido la Ser.

“Yo me quedo con la reforma del mercado eléctrico, creo que es una reforma muy importante, porque al final es una reforma de coherencia, es una reforma de intentar modificar el coste de diferentes fuentes de energía. Encarecer la energía fósil, los carburantes, etc. y, por otra parte, abaratar las energías renovables, y esto es algo muy importante, además, en principio, lo van a sufragar las operadoras centradas en las energías fósiles, lo cual es algo positivo para el consumidor, la factura eléctrica se tendría que abaratar con el tiempo” explica Torres.

“Es la primera vez en la historia que, desde la revolución industrial, España tiene una fuente primaria de energía abundante y más barata que nuestros socios europeos. Este es el mayor cambio estructural que va a haber en la economía española en los próximos veinte o treinta años, y hay que aprovecharlo” señala Díez.

Bolsa: 2020, el año de la montaña rusa, ¿y 2021?

Dos momentos clave han marcado los movimientos de la bolsa este año: el día 12 de marzo, y el mes de noviembre. Dos días antes de que entrara en vigor el Estado de alarma, las bolsas ya anticipaban el golpe que sufriría la economía, lo que llevó al IBEX 35 al mayor desplome desde su creación en 1992: ese día el parqué madrileño se dejó un 14,06%, perdió más de 1000 puntos. La nota positiva del año tuvo que esperar a noviembre: aupado por los avances en las vacunas, el Ibex 35 cerró el con una subida de un 25,2%, hasta los 8.052 puntos, lo que lo sitúa como el mejor mes de su historia, muy por encima del anterior, cuando se situó en un 16%.

“Se va a seguir moviendo dinero aún hacia las bolsas, hay potencial alcista en las acciones globales, hay muchas transformaciones en curso que están generando enormes oportunidades de inversión, así que será un año de montaña rusa después de una recuperación tan fuerte en los últimos meses, pero vemos potencial” explica Roberto Scholtes, director de estrategia UBS en España

Coincide Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital, que apunta que “vamos a ver una recuperación de los beneficios”. “Creo que se debe ir comprando algo, los hoteles han quedado buenas valoraciones, va a haber mucho dinero, hemos visto algunas operaciones con hoteles, si no son los inversores, pueden venir inversores de fuera a comprar hoteles. Creo que se puede ir entrando, y realmente las caídas…si algo cae un 80%, aunque luego suba un 70%, todavía está con una pérdida del 50%, y eso es lo que hemos vivido. Aunque me gustan más las empresas cíclicas, relacionadas en parte con las materias primas, y creo que incluso tienen más campo” defiende Cantos.