"Igual dentro de unos años no tendrás trabajo porque tu jefe ha visto tu información genética"

El año 2021 va a ser clave para la investigación genética, ¿estamos preparados para saberlo todo sobre el ser humano? ¿Qué podemos hacer con tanta información genética? Hemos hablado con Rosa García Verdugo, bioquímica y doctora en neurobiología y con Lluís Montoliu, biólogo e investigador del CSIC. La doctora entiende que gracias a la cantidad de genomas secuenciados podremos llegar a saber cuestiones tan básica como de dónde venimos. O en un año tan complicado marcado por una pandemia mundial, también puede ser determinante para la investigación sobre enfermedades.

"No todos nosotros estamos expuestos a desarrollar la COVID-19 y que nos ponga en una UCI, anticipar quién va a pasar la enfermedad más grave o más leve es muy importante", considera Montoliu. El biólogo explica la relación que hay entre la predisposición genética y el coronavirus. "La sanidad pública podría ahorrar dinero si nos anticipáramos al impacto del coronavirus", señala. "Todos somos genéticamente distintos y el conocer esas diferencias nos va a ayudar", sentencia el biólogo del CSIC.

Rosa García Verdugo apunta a que "solo tenemos una parte de la información genética", es decir, la mayor parte de los datos de genomas provienen de Europa. "Hasta que lleguemos a un 50-50 nos queda un caminito que hacer", explica. "Hay enfermedades que no afectan igual, por ejemplo el asma es más prevalente entre los puertorriqueños y los mexicanos, mientras los europeos y afroamericanos están en medio", continúa.

Por su parte, Montoliu asegura que "los test genéticos hablan de probabilidades, no de certezas". Sobre la realización de test genéticos para comprobar si los fetos pueden desarrollar alguna enfermedad, el biólogo considera que "las personas tienen derecho a saber, pero también a no saber", pero en cualquier caso es una decisión personal que hay que explicar muy bien. "Los informes genéticos tienen que estar muy bien explicados por los profesionales y tienen que responder a todas las preguntas que te surgen", señala.

García Verdugo considera que uno de los principales problemas es la interpretación de los resultados genéticos, sin una información correcta y completa "se está generando una ansiedad en los padres e incluso llegar a una interrupción del embarazo que no tiene razón de ser".

Las posibilidades de la eugenesia

En España no es legal la modificación del genoma de la descendencia, pero sí es posible modificar la genética de otras especies y por tanto también la de los embriones humanos. "Los riesgos asociados a esa modificación hay que tenerlos muy en cuenta, a nivel humano no tenemos todavía el control total de lo que puede ocurrir si modificamos el genoma", explica Lluís Montoliu. Un científico chino ya intentó en su día aplicar modificaciones genéticas para crear humanos resistentes al SIDA, pero no salió bien. "Lo que él intentó es modificar embriones humanos sanos", explica Lluís Montoliu.